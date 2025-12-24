Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης, διαμήνυσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν ταξιδιωτική απαγόρευση σε πέντε Ευρωπαίους πολίτες, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Επίτροπος Τιερί Μπρετόν.

«Η ελευθερία του λόγου είναι το θεμέλιο της ισχυρής ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Είμαστε υπερήφανοι για αυτήν. Θα την προστατεύσουμε» ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα χαρακτήρισε τις αμερικανικές κυρώσεις «απαράδεκτες μεταξύ συμμάχων, εταίρων και φίλων». Τόνισε πως η ΕΕ παραμένει ανυποχώρητη στην υπεράσπιση της ελευθερίας της έκφρασης, των δίκαιων ψηφιακών κανόνων και της κυριαρχίας της ως προς την επιβολή ρυθμιστικών κανόνων.

Αντιδράσεις από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις

Η Γαλλία και η Γερμανία καταδίκασαν επίσης την ταξιδιωτική απαγόρευση που επέβαλε η Ουάσινγκτον στους πέντε Ευρωπαίους, οι οποίοι κατηγορούνται ότι λογοκρίνουν διαδικτυακές πλατφόρμες. Πέραν του Μπρετόν, πρωτεργάτη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), οι κυρώσεις αφορούν τέσσερις διευθυντές και ιδρυτές μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται κατά της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.

Πρόκειται για τις Ζόζεφιν Μπάλον και Άννα-Λένα φον Χόντεμπεργκ της γερμανικής οργάνωσης HateAid, τον Ίμραν Άχμεντ του Κέντρου Αντιμετώπισης Ψηφιακού Μίσους ΗΠΑ/ΗΒ και την Κλερ Μέλφορντ, ιδρύτρια του Παγκόσμιου Δείκτη Παραπληροφόρησης (GDI) με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κριτική στη στάση των ΗΠΑ

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ χαρακτήρισε «απαράδεκτα» τα μέτρα της Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας ότι η DSA εγκρίθηκε δημοκρατικά και εφαρμόζεται αποκλειστικά εντός της ΕΕ. «Ό,τι είναι παράνομο εκτός του διαδικτύου, είναι παράνομο και εντός αυτού» σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι διαφωνίες θα έπρεπε να επιλύονται μέσω διαλόγου.

Η υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας τόνισε ότι η HateAid στηρίζει θύματα παράνομης ρητορικής μίσους, χωρίς να λογοκρίνει καμία άποψη. «Όποιος το αποκαλεί λογοκρισία παρερμηνεύει το συνταγματικό σύστημά μας», δήλωσε, σημειώνοντας πως «οι κανόνες υπό τους οποίους θέλουμε να ζήσουμε στον ψηφιακό κόσμο στη Γερμανία και την Ευρώπη δεν αποφασίζονται στην Ουάσινγκτον».

Αντιδράσεις των θιγόμενων

Ο ίδιος ο Μπρετόν καταδίκασε τα μέτρα κάνοντας λόγο για «κυνήγι μαγισσών». Κατά τη θητεία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019-2024), είχε συγκρουστεί επανειλημμένα με τον Ίλον Μασκ, του οποίου η πλατφόρμα Χ έχει δεχθεί πρόσφατα πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ από τις Βρυξέλλες για παραβιάσεις των κανονισμών διαφάνειας.

Ο οργανισμός GDI χαρακτήρισε την απόφαση των ΗΠΑ «αυταρχική επίθεση στην ελευθερία του λόγου και στυγερή πράξη κυβερνητικής λογοκρισίας». Κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι επιχειρεί να εκφοβίσει και να φιμώσει αντίθετες φωνές, κάνοντας λόγο για «ανήθικες, παράνομες και αντιαμερικανικές» κυρώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φον Χόντεμπεργκ τιμήθηκε τον Οκτώβριο από το γερμανικό κράτος για το έργο της κατά της ψηφιακής βίας.

Η θέση της Ουάσιγκτον

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δικαιολόγησε τις κυρώσεις υποστηρίζοντας ότι τα πέντε πρόσωπα και οι οργανώσεις τους ενεργούν ως «ριζοσπάστες» ακτιβιστές, ασκώντας πίεση στις αμερικανικές πλατφόρμες για να αποσιωπήσουν «τις αμερικανικές απόψεις».