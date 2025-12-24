Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων στην εθνική οδό Χανίων, στο τμήμα ανάμεσα σε Ταυρωνίτη και Κολυμπάρι, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Το ΙΧ στο οποίο επέβαινε μια οικογένεια, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το μπροστινό μέρος του οχήματος διαλύθηκε σχεδόν ολοσχερώς.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του Creta24, η μηχανή του αυτοκινήτου εκτινάχθηκε αρκετά μέτρα μακριά από το σημείο της πρόσκρουσης, γεγονός που αποτυπώνει τη δύναμη της σύγκρουσης. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μέσα στο ΙΧ επέβαινε ένα ζευγάρι με το ανήλικο παιδί τους – μωρό κατά πληροφορίες. Ευτυχώς, κανείς τους δεν τραυματίστηκε, καθώς η καμπίνα του οχήματος παρέμεινε άθικτη.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας για την καταγραφή του περιστατικού και τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος, ενώ παράλληλα ρύθμισαν την κυκλοφορία για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων.