Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα και οι καταναλωτές σπεύδουν να ολοκληρώσουν τις τελευταίες αγορές τους, τόσο για το γιορτινό τραπέζι όσο και για τα δώρα των ημερών. Τα εμπορικά καταστήματα, η Βαρβάκειος αγορά και τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την αυξημένη ζήτηση.

Στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου, τα εμπορικά καταστήματα παραμένουν ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 18:00, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ίδιο ωράριο ισχύει και για τα περισσότερα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρονικών ειδών, παιχνιδιών και δώρων.

Με διευρυμένο ωράριο λειτουργούν και τα σούπερ μάρκετ, με τις περισσότερες αλυσίδες να ανοίγουν από νωρίς το πρωί — σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και από τις 08:00 — και να παραμένουν ανοιχτές έως τις 21:00, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Παρ’ όλα αυτά, οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν το ακριβές ωράριο λειτουργίας κάθε καταστήματος, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά περιοχή και αλυσίδα.

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινούνται και τα εμπορικά κέντρα (malls), τα οποία θα λειτουργούν με συνεχές ωράριο από τις 09:00 έως τις 21:00, προσφέροντας τη δυνατότητα συνδυασμού αγορών, εστίασης και ψυχαγωγίας.

Τέλος, οι φούρνοι και τα αρτοποιεία θα ανοίξουν από νωρίς το πρωί, συνήθως από τις 06:00, και θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 14:00 ή 15:00, με ενδεχόμενο πρόωρου κλεισίματος σε περίπτωση εξάντλησης των προϊόντων.

Αναλυτικά:

Καταστήματα λιανικής: 09:00 – 18:00.

09:00 – 18:00. Σούπερ μάρκετ: 09:00 – 18:00 και ανάλογα με την αλυσίδα, κάποια μπορεί να ανοίγουν νωρίτερα (π.χ. 08:00) ή να κλείνουν λίγο αργότερα (π.χ. 20:00).

09:00 – 18:00 και ανάλογα με την αλυσίδα, κάποια μπορεί να ανοίγουν νωρίτερα (π.χ. 08:00) ή να κλείνουν λίγο αργότερα (π.χ. 20:00). Εμπορικά κέντρα (malls): 09:00 – 18:00, ενώ, χώροι εστίασης μπορεί να παραμείνουν ανοικτοί λίγο παραπάνω.

09:00 – 18:00, ενώ, χώροι εστίασης μπορεί να παραμείνουν ανοικτοί λίγο παραπάνω. Φούρνοι / αρτοποιεία: 06:00 – 14:00 ή 15:00, αλλά μπορεί να κλείσουν νωρίτερα αν εξαντληθούν τα προϊόντα.

Προτεινόμενο εορταστικό ωράριο

Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00

Πέμπτη 25/12/2025 – Χριστούγεννα: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00–18:00

Πέμπτη 01/01/2026 – Πρωτοχρονιά: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ