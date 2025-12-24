Η Ντίνα Νικολάου, μία από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες Ελληνίδες σεφ, παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό Down Town Κύπρου, μιλώντας ανοιχτά για τις σκοτεινές πτυχές του επαγγελματικού χώρου της γαστρονομίας στην Ελλάδα.

Η σεφ αναφέρθηκε χωρίς δισταγμό στις κακοποιητικές συμπεριφορές που, όπως τόνισε, εξακολουθούν να υπάρχουν στις επαγγελματικές κουζίνες, αλλά και σε ένα προσωπικό περιστατικό με γνωστό Έλληνα συνάδελφό της.

«Υπάρχει τρομερή πίεση στην κουζίνα. Πάρα πολλοί άνδρες σεφ έχουν την κακοποίηση στο αίμα τους. Οι προηγούμενες γενιές επαγγελματιών ήταν αυστηροί, απαίδευτοι, πετούσαν μαχαίρια, ούρλιαζαν, έβριζαν μέσα στον χώρο. Εγώ είχα την τύχη να κάνω τη δική μου δουλειά, να είμαι σε ένα χώρο που τον ορίζω και θέτω τους κανόνες», δηλώνει η Ντίνα Νικολάου. Η ίδια επισημαίνει την ανάγκη για ενότητα και φωνή των γυναικών στον χώρο της γαστρονομίας. «Πρέπει συλλογικά να έχουμε μία φωνή ως γυναίκες στο επάγγελμα. Εάν το καταφέρω, θα αισθανθώ μεγάλη χαρά», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη σε προσωπική εμπειρία, αποκαλύπτει: «Γνωστός Έλληνας συνάδελφος, ο οποίος ήξερε πολύ καλά τη δουλειά μου, γιατί είχε επισκεφθεί πολλές φορές το εστιατόριο μου, μού είπε “Εσύ θα λέγαμε Ντίνα είσαι διατροφολόγος”. Του απάντησα: “Ναι! Μπορεί να είμαι και διατροφολόγος. Έχω κάνει πολλά σεμινάρια άλλωστε. Όμως έχεις δοκιμάσει το φαΐ μου. Δεν ήταν αρκετά καλό, ώστε να αισθανθείς ότι είμαι μαγείρισσα”. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι οι άνδρες σεφ δεν έχουν εκτιμήσει και καταλάβει τον ρόλο και τη δυναμική των γυναικών στο επάγγελμα».