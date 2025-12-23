Σαν βόμβα έπεσε σήμερα η παραπάνω είδηση, καθώς η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης ήταν από τα πιο μακροχρόνια και αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Λίγες ώρες πριν η Σμαράγδα εμφανιστεί σαν Ντάλια στο εορταστικό επεισόδιο του “Στο Παρα 5- 20 χρόνια μετά” και λίγες ώρες μετά την συνέντευξη της στον Fipster που συζητήθηκε, η αρχισυντάκτρια του TLife Κάλλια Καρτσάκη, αποκάλυψε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα “Το Πρωινό” πως η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης δεν είναι πλέον μαζί.

Η αλήθεια είναι πως είχε ακουστεί στα δημοσιογραφικά “πηγαδάκια” σαν ρεπορτάζ όμως κανείς δεν ήθελε να το πιστέψει. Και όμως ισχύει και μάλιστα αποκάλυψε πως έχουν πολύ καλές σχέσεις παρά τον χωρισμό του.

Να υπενθυμίσουμε, πως είχαμε καιρό να δούμε κοινή τους εμφάνιση, παρόλα αυτά είναι και οι δύο πολύ χαμηλών τόνων οπότε δεν μας προκάλεσε εντύπωση.

Σημασία έχει – και αυτό κρατάμε – πως όπως φαίνεται έληξε όμορφα και δεν αλλοιώθηκε μια σχέση χρόνων που και εμείς σαν θεατές θαυμάζαμε.