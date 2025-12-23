Η Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε στο Buongiorno για το Maestro και για τα προσωπικά της.

Ειδικότερα αναφερόμενη στα γυρίσματα για τον νέο κύκλο του Maestro είπε: «Για τον νέο κύκλο του Maestro κάναμε γυρίσματα στην Βουδαπέστη. Είδαμε νέα πράγματα, νέες εικόνες και περισσότερες σκηνές από αυτές που είχαμε υπολογίσει γιατί ήμασταν πολύ ωραία ομάδα και ανυπομονώ να το μοιράσουμε με τον κόσμο. Δεν περιμέναμε τον νέο κύκλο του Maestro, παρόλα αυτά θα έχει σασπένς και νέα πρόσωπα», είπε η Κλέλια Ανδριολάτου.

Για τα προσωπικά της: «Κρατάω τα προσωπικά μου για εμένα και προσπαθώ να σέβομαι τους ανθρώπους που έχω γύρω μου. Αποφεύγω να μιλάω για πράγματα που κάποια στιγμή θα πω ότι δεν θα ήθελα να τα έχω μοιραστεί».