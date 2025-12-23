Για 16η ημέρα συνεχίζεται η αναζήτηση του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.

Η αγωνία μεγαλώνει μέρα με τη μέρα για την τύχη του Αλέξιου Τσικόπουλου, με τις μαρτυρίες που φτάνουν στις Αρχές για το πού εθεάθη τελευταία φορά, να αξιολογούνται.

Νέα μαρτυρία

Νέα μαρτυρία, υπαλλήλου σούπερ μάρκετ, αναφέρει ότι ο νεαρός γιατρός εθεάθη την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο στο κατάστημα να ψωνίζει.

«Πήγε η Ελένη (μητέρα) να δει κάτι βίντεο. Τον είχαν δει στα Χανιά, στον Βασιλόπουλο, λέει και πήγε να ελέγξει τώρα, αλλά δεν νομίζω… Πήραμε το υλικό από τις κάμερες και θα δούμε. Είναι η Ελένη εκεί πέρα», λέει ο πατέρας του 33χρονου.

Οι Αρχές ελέγχουν βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του καταστήματος.