Με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα προφυλακίστηκε η μητέρα του 3χρονου αγοριού, το οποίο η ίδια μετέφερε νεκρό στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, έχοντας χάσει τη ζωή του από ασιτία.

Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία διά παραλείψεως με ενδεχόμενο δόλο, καθώς, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος του παιδιού προκλήθηκε από πολυοργανική ανεπάρκεια και, τελικά, καρδιακή ανακοπή που οφειλόταν στην παρατεταμένη έλλειψη τροφής.

Απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ αναφορικά με την αιτία θανάτου του μικρού παιδιού από ασιτία, η δικηγόρος Μαρία Βρετοπούλου, που ανέλαβε την νομική υπεράσπιση της μητέρας του τρίχρονου, είπε χαρακτηριστικά: «Πέραν της προφορικής κατάθεσης του ιατροδικαστή ενώπιον της ανακρίτριας, δεν έχουμε ιατροδικαστή έκθεση. Η μητέρα ισχυρίζεται ότι μέχρι την προηγούμενη μέρα, και το πρωί και το μεσημέρι προσπάθησε να σιτίσει κανονικά το παιδί. Ενα παιδί που παρουσίαζε πολλά θέματα εδώ και καιρό και η ίδια είχε κάνει προσπάθειες αποδεδειγμένα. Είχε επισκεφθεί ψυχολόγο μαζί με το παιδί και επικοινωνούσε μαζί του».

Όπως είπε η κ. Βρετοπούλου, «δεν γνωρίζουμε σήμερα για ποιο λόγο έφτασε το παιδί σε αυτήν την κατάσταση παρά το ότι αποδεδειγμένα υπήρξαν προσπάθειες από το οικογενειακό περιβάλλον για να μην φτάσει εκεί το παιδί και η ίδια δεν αποδέχθηκε ποτέ, ούτε υπέθεσε ποτέ, ούτε αντιλήφθηκε ότι υπάρχει περίπτωση το παιδί να καταλήξει. Είχε μια άλλη εικόνα, δυστυχώς».

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της δίωρης παραμονής της γυναίκας στο δικαστικό Μέγαρο Αλεξανδρούπολης, υπήρξε δύναμη της αστυνομίας για την αποτροπή τυχόν επεισοδίων και έπειτα από το περιστατικό επίθεσης που δέχθηκε ο πατέρας της νεαρής μητέρας το βράδυ της Κυριακής από άγνωστους με αποτέλεσμα να ξυλοκοπηθεί και να καταλήξει στο νοσοκομείο.