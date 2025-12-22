Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε σήμερα πάνω σε πλήθος στην ολλανδική πόλη Νούνσπετ, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά του Άμστερνταμ.

Η αστυνομία διευκρίνισε πως επί του παρόντος δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν πως το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατία. «Δεν μοιάζει με σκόπιμη επίθεση», αναφέρει ανάρτηση της αστυνομίας στην πλατφόρμα Χ.

🔴🇳🇱 ALERTE INFO | Pays-Bas Un véhicule a percuté des spectateurs lors d’une parade lumineuse de Noël à Nunspeet. 9 blessés, dont 3 graves. La police évoque un accident, enquête en cours.pic.twitter.com/pig6ww7nN7 — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) December 22, 2025

«Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Ρομπ Γέτεν, ο οποίος είναι έτοιμος να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας. Ο 38χρονος Γέτεν εξέφρασε επίσης «απεριόριστη ευγνωμοσύνη και μεγάλο σεβασμό στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που κάνουν ό,τι μπορούν για να παράσχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα».