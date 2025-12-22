Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), αναφέρθηκε εκ νέου στη σημασία της περιόδου που οδήγησε στην ένταξη της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη, υπογραμμίζοντας το ιστορικό βήμα που ετοιμάζεται να κάνει η χώρα.

“Μόνο 10 ημέρες απομένουν έως ότου η Βουλγαρία γίνει το 21ο μέλος της οικογένειάς μας του ευρώ”, έγραψε η Λαγκάρντ σε ανάρτησή της στο Facebook. Πριν από δύο εβδομάδες είχε επισημάνει ότι απέμεναν 25 ημέρες μέχρι η Σόφια να υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα, δείχνοντας τη σημασία που αποδίδει η ΕΚΤ στη διαδικασία.

Φωταγώγηση στη Φρανκφούρτη για την ένταξη

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, λίγο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2026, όταν η Βουλγαρία θα ενταχθεί επίσημα στο ευρώ, η ΕΚΤ θα φωταγωγήσει τη νότια πρόσοψη των κεντρικών της γραφείων στη Φρανκφούρτη. Η πρωτοβουλία αυτή θα αποτελέσει συμβολική πράξη υποδοχής της χώρας στην ευρωζώνη.

Η κινούμενη εικόνα που θα προβάλλεται θα περιλαμβάνει τον χαιρετισμό “Καλώς ήρθες Βουλγαρία” σε όλες τις γλώσσες των χωρών της ευρωζώνης, καθώς και την παρουσίαση της εθνικής όψης των βουλγαρικών κερμάτων των 50 λεπτών, του ενός και των δύο ευρώ.

Οπτικό θέαμα με ευρωπαϊκό συμβολισμό

Το τετράλεπτο βίντεο θα προβάλλεται από την 1η έως την 11η Ιανουαρίου 2026, σε χρώματα μπλε και κίτρινο, που παραπέμπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γραμμές της προβολής θα δημιουργούνται από αλγόριθμους βασισμένους στη μουσική της “Ωδής στη χαρά”, του ύμνου της ΕΕ. Η πρώτη προβολή θα γίνει ακριβώς τα πρώτα λεπτά του νέου έτους.

Στην προβολή θα ενσωματώνονται λευκές γραμμές με κοινωνικά και πολιτιστικά δεδομένα για την Ευρώπη, όπως ο αριθμός των χωρών, των γλωσσών και των μεγάλων πόλεων. Η κινούμενη εικόνα θα επαναλαμβάνεται σε κύκλο, προσφέροντας ένα συνεχές οπτικό θέαμα.

Η καλλιτεχνική σύλληψη αποτυπώνει την ιδέα της «ενότητας στην ποικιλομορφία», αναδεικνύοντας τόσο την ευρωπαϊκή ταυτότητα όσο και τη σημασία της επέκτασης της ευρωζώνης με την ένταξη της Βουλγαρίας.