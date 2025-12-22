Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά η 72η ετήσια τελετή του ΠΣΑΤ, γνωστή ως «Γιορτή των Κορυφαίων», για το 2025.

Στην εκδήλωση, ο επίλεκτος άλτης επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής, αναδείχθηκε «Κορυφαίος Αθλητής του 2025», ενώ η αρχηγός της Εθνικής πόλο γυναικών, Ελευθερία Πλευρίτου, τιμήθηκε ως «Κορυφαία Αθλήτρια».

Η ίδια ομάδα, η Εθνική πόλο γυναικών, αναδείχθηκε επίσης «Καλύτερη Ομάδα του 2025», μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη. Η τελετή περιλάμβανε τις βραβεύσεις όλων των κορυφαίων αθλητών και ομάδων της χρονιάς, επιβραβεύοντας τις διακρίσεις και τις επιδόσεις τους.