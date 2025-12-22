Οριστικοποιήθηκε η διεξαγωγή φιλικού αγώνα ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας και την Ουγγαρία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος για τις επόμενες επίσημες υποχρεώσεις του. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2026, στο εντυπωσιακό γήπεδο της Puskas Arena.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής της ομοσπονδίας, με το συγκεκριμένο παιχνίδι να εντάσσεται στον αγωνιστικό σχεδιασμό της Εθνικής ενόψει του Nations League και των προκριματικών του Euro 2028.

Το φιλικό απέναντι στην ομάδα του Ντόμινικ Σομποσλάι θεωρείται τεστ υψηλού βαθμού δυσκολίας, προσφέροντας πολύτιμα συμπεράσματα στο τεχνικό επιτελείο, σε μία περίοδο που η Εθνική μπαίνει σε φάση αγωνιστικής προετοιμασίας και αξιολόγησης του ρόστερ της.