Η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Xοακίμ Βαλέντε παντρεύτηκαν μυστικά, όπως αποκάλυψε πηγή στο Page Six. Πιο συγκεκριμένα, όπως διαβάζουμε το ζευγάρι ένωσε τις ζωές του σε μια τελετή με μικρό κύκλο φίλων και οικογένειας, στο σπίτι τους στη Φλόριντα. Και απέδειξαν το εξής. Πως αν ισχύει κάτι τέτοιο, αν θέλει κάποιος να κρατήσει κάτι κρυφό μπορεί.

Το 45χρονο σούπερ μόντελ και ο προπονητής ζίου ζίτσου παντρεύτηκαν τον περασμένο μήνα, ενώ η πηγή είπε για τον Βαλέντε: «Είναι ενθουσιασμένος που επιτέλους παντρεύτηκαν, αφού απέκτησαν μαζί ένα παιδί». Πόσο cute; Γιατί σε αυτό το σημείο αξίζει να θυμίσουμε πως έχουν ήδη ένα παιδάκι αλλά δεν είχαν συνδεθεί με τα δεσμά του γάμου. Η Ζιζέλ επέστρεψε αυτή την εβδομάδα στη Βραζιλία, εντυπωσιάζοντας στο κόκκινο χαλί σε εκδήλωση κοσμημάτων της Vivara στο Σάο Πάολο το βράδυ της Πέμπτης, ωστόσο, μονόπετρο δεν είδαμε στις φωτογραφίες.

Τελικά μήπως ο γάμος σε στενό οικογενειακό κύκλο είναι κάτι πιο ουσιαστικό από ένα μεγάλο γλέντι; Αυτό είναι κάτι υποκειμενικό και διαφορετικό για τον καθένα. Εμείς θα πούμε να ζήσουν και πως επίσημα η πιο ωραία γυναίκα, του 21ου αιώνα πλέον είναι taken και με την βούλα!