Αναθεωρείται η σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Hellenic Train, με συνολικές επενδύσεις ύψους 420 εκατ. ευρώ και αυστηρότερο πλαίσιο κανόνων για τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η νέα συμφωνία προβλέπει σημαντικές επενδύσεις, νέες ρήτρες και ενισχυμένη προστασία των επιβατών.

Ειδικότερα, προβλέπονται επενδύσεις 308 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 23 νέων τρένων και 112 εκατ. ευρώ για αμαξοστάσια, αναβαθμίσεις και ψηφιακά συστήματα. Εισάγεται για πρώτη φορά ρήτρα καταγγελίας της σύμβασης εφόσον τα νέα τρένα δεν έχουν παραδοθεί έως το 2027, ενώ αυστηροποιούνται οι ποινές για καθυστερήσεις και ακινητοποιήσεις.

Παράλληλα, διπλασιάζονται οι αποζημιώσεις επιβατών σε περίπτωση διακοπής δρομολογίων και θεσπίζεται νέο ψηφιακό σύστημα γεωεντοπισμού που θα επιτρέπει τη διαφανή παρακολούθηση της εκτέλεσης των δρομολογίων και των πληρωμών.

Από τη συμφωνία στην υλοποίηση

Στις 12 Μαΐου 2025, παρουσία των πρωθυπουργών Ιταλίας και Ελλάδας, Τζόρτζια Μελόνι και Κυριάκου Μητσοτάκη, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ferrovie dello Stato, μητρικής εταιρείας της Hellenic Train. Η συμφωνία αποτυπώνει τη βούληση για νέες επενδύσεις με αποκλειστική χρηματοδότηση από την ιταλική πλευρά.

Η επίσημη παραγγελία των 23 νέων τρένων από την Alstom συνοδεύεται από αυστηρό χρονοδιάγραμμα παράδοσης έως το 2027. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στις χερσαίες μεταφορές της χώρας και την πρώτη αγορά νέων τρένων μετά το 2004.

Τα νέα ηλεκτροκίνητα τρένα Coradia Stream

Οι 23 νέοι ηλεκτροκίνητοι συρμοί τύπου Coradia Stream θα ενταχθούν στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, ενισχύοντας τις υπεραστικές και προαστιακές υπηρεσίες. Διαθέτουν χαμηλό δάπεδο, αυξημένη χωρητικότητα, ειδικούς χώρους για ποδήλατα και αποσκευές, καθώς και ενισχυμένη ηχομόνωση και φωτισμό LED.

Τα νέα τρένα ενσωματώνουν τα ευρωπαϊκά συστήματα ασφαλείας ETCS και TCMS, με δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης και αυτόματων παρεμβάσεων. Έχουν μέγιστη ταχύτητα 160 χλμ./ώρα και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας έως 10%. Από τους 23 συρμούς, 12 θα εξυπηρετούν τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και 11 τις προαστιακές γραμμές Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Υποδομές και έργα στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Τα έργα υποδομής στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το καλοκαίρι του 2026, με πλήρη σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και εφαρμογή του συστήματος αυτόματης πέδησης ETCS. Το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα εκτελείται τότε σε λιγότερο από 3,5 ώρες.

Μέχρι το 2027 θα έχουν ολοκληρωθεί επίσης η υπογειοποίηση των Σεπολίων, οι γραμμές Λάρισας – Βόλου και Παλαιοφάρσαλου – Καλαμπάκας, καθώς και οι επεκτάσεις των προαστιακών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Προχωρούν και τα έργα προς Πάτρα και τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ έχει υπογραφεί συμφωνία για τον κάθετο άξονα Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας.

Ανακαίνιση σταθμών και νέες υποδομές

Από τις αρχές του 2026 ξεκινά η ανακαίνιση των σταθμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με ολοκλήρωση το φθινόπωρο του ίδιου έτους. Παράλληλα, δημοπρατείται η ανακαίνιση σταθμών του Προαστιακού και παραδίδονται τέσσερις νέοι σταθμοί στην Πελοπόννησο. Μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου θα αναβαθμιστούν ακόμη 35 σταθμοί σε όλη τη χώρα.

Αυστηρότερο πλαίσιο ρητρών και αποζημιώσεων

Η νέα σύμβαση εισάγει αυστηρό καθεστώς κυρώσεων για καθυστερήσεις και ακινητοποιήσεις. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ενεργοποιείται πλαίσιο ποινών έως 1 εκατ. ευρώ υπέρ του Δημοσίου, ενώ προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης αν διαταραχθεί πάνω από το 10% των ετήσιων δρομολογίων.

Παράλληλα, θεσπίζεται διπλασιασμός των αποζημιώσεων επιβατών σε περιπτώσεις σοβαρών διακοπών υπηρεσιών. Αν δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για τα νέα τρένα, το Δημόσιο θα μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση και να την αναθέσει σε άλλον πάροχο.

Οικονομικοί όροι και διαφάνεια

Σήμερα, η Hellenic Train λαμβάνει 21 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ τα υπόλοιπα 29 εκατ. ευρώ επιστρέφουν στο Δημόσιο ως τέλη δικτύου ΟΣΕ και μισθώματα. Όσο αυξάνονται τα δρομολόγια, τόσο ενισχύονται τα έσοδα του ΟΣΕ. Η παρακολούθηση των δρομολογίων θα γίνεται πλέον ψηφιακά, μέσω του νέου συστήματος γεωεντοπισμού, εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια.

Δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Στον σιδηρόδρομο επιχειρούμε να κάνουμε μια νέα αρχή, διορθώνοντας παθογένειες δεκαετιών. Η συμφωνία για τα 23 νέα τρένα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα μπροστά και δείχνει τη δέσμευσή μας για έναν σύγχρονο, ασφαλή και ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο».

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε: «Μετά από έξι μήνες διαπραγματεύσεων, περνάμε στη φάση της υλοποίησης. Η σημερινή υπογραφή είναι η μεγαλύτερη ξένη επένδυση στις χερσαίες μεταφορές της χώρας και σηματοδοτεί μια πραγματική αλλαγή στον ελληνικό σιδηρόδρομο: νέα υποδομή, νέα τρένα, νέοι σταθμοί».

Πηγή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών