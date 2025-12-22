Η κυβέρνηση προχωρά σε έξι νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, δίνοντας έμφαση στην ανακαίνιση κλειστών κατοικιών, τη στήριξη εργαζομένων στην

Περιφέρεια και την αύξηση της διαθέσιμης προσιτής στέγης.

Παράλληλα, θεσπίζονται περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και προωθούνται πολεοδομικές ρυθμίσεις για την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε κατάλληλη και οικονομικά προσιτή κατοικία.

Ο Γ.Γ Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τις παρεμβάσεις για το Στεγαστικό.

Έξι νέες παρεμβάσεις για το Στεγαστικό

#ΠαρέμβασηΠεριγραφή / Στοιχεία
1Πρόγραμμα Ανακαίνισης ΚατοικιώνΠροϋπολογισμός 400 εκατ. €. Κάλυψη έως 90% της δαπάνης. Επιδότηση έως 36.000 € ανά κατοικία. Στόχος η αναβάθμιση παλαιών και κλειστών ακινήτων. Έως 35.000 € για ζευγάρι (+ 5.000 € ανά παιδί).
Επιδοτούμενες ΕργασίεςΑντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης, ηλιακός θερμοσίφωνας, θερμομόνωση ταράτσας ή όψεων, τοποθέτηση τέντας, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, δάπεδα, πλακάκια, μπάνιο, κουζίνα
2Επιστροφή 2 Ενοικίων τον ΧρόνοΓια εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που εργάζονται στην Περιφέρεια
3Αναβάθμιση Δημοτικών & Κρατικών ΚτιρίωνΣε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, μετατροπή τους σε κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους
4Νέοι Περιορισμοί σε Βραχυχρόνιες ΜισθώσειςΕπιβολή «φρένου» και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όπου απαγορεύονται οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου γίνεται διαγραφή από το μητρώο βραχυχρόνιας διαμονής
5Κίνητρα για Ιδιωτικές ΕπενδύσειςΕνίσχυση επενδύσεων στον τομέα της προσιτής στέγης
6Πολεοδομικές Ρυθμίσεις (ΥΠΕΝ)Ρυθμίσεις για τη μετατροπή εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κτισμάτων σε κατοικίες

