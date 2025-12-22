Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους ιδιοκτήτες οχημάτων που πρέπει να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2026, τα οποία έχουν ήδη αναρτηθεί στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ.

Η φετινή διαδικασία είναι πιο απλή, καθώς η πληρωμή μπορεί να γίνει χωρίς τη χρήση κωδικών TAXISnet. Η νέα δυνατότητα της ΑΑΔΕ επιτρέπει την άμεση εκτύπωση του ειδοποιητηρίου, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το ΑΦΜ.

Όσοι δεν επιθυμούν να συνδεθούν στο σύστημα με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet, μπορούν να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο και να πληρώσουν το ποσό απευθείας, εισάγοντας μόνο τα απαραίτητα στοιχεία.

Η προθεσμία για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

Πώς να πληρώσετε εύκολα online

Για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας, οι οδηγοί χρειάζονται τους κωδικούς TAXISnet, τον προσωπικό ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

1. Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.

2. Επιλέξτε Ψηφιακές Υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.

3. Εισάγετε το ΑΦΜ, τον αριθμό κυκλοφορίας και το έτος τελών.

4. Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και προχωρήστε στην πληρωμή μέσω τράπεζας ή ηλεκτρονικά.

Πρόστιμα για καθυστερημένη πληρωμή

Όσοι δεν εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας θα αντιμετωπίσουν κλιμακωτά πρόστιμα, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης.

Συγκεκριμένα:

• 25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026

• 50% πρόστιμο για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026

• 100% πρόστιμο για καθυστερημένη καταβολή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά