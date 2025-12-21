Ο Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε τα σχέδια για την κατασκευή ενός νέου, μεγαλύτερου και πιο σύγχρονου αεροπλανοφόρου, το οποίο θα αντικαταστήσει το Charles De Gaulle και θα τεθεί σε υπηρεσία το 2038.

«Σε συμφωνία με τους δύο τελευταίους νόμους στρατιωτικού προγραμματισμού και έπειτα από μια πλήρη και προσεκτική εξέταση, αποφάσισα να προικίσω τη Γαλλία με ένα νέο αεροπλανοφόρο», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι για τα Χριστούγεννα, μαζί με γαλλικά στρατεύματα.

Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι «η απόφαση να ξεκινήσει η υλοποίηση αυτού του πολύ μεγάλου προγράμματος ελήφθη αυτήν την εβδομάδα», επισημαίνοντας τη σημασία του έργου για τη γαλλική άμυνα.

Όπως ανέφερε, «αυτό το νέο αεροπλανοφόρο θα αποτελεί παράδειγμα της ισχύος της χώρας μας, της ισχύος της βιομηχανίας και της τεχνικής, μιας ισχύος στην υπηρεσία της ελευθερίας στις θάλασσες εν μέσω ταραγμένων καιρών».

Η ανακοίνωση της επίσημης έναρξης των εργασιών κατασκευής προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, παρά το δημοσιονομικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Το ύψος των αναγκαίων επενδύσεων και οι εξελισσόμενες διεθνείς απειλές ασκούν πίεση στο φιλόδοξο σχέδιο.

Το νέο αεροπλανοφόρο, επίσης πυρηνοκίνητο, θα είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το σημερινό Charles De Gaulle. Θα έχει εκτόπισμα 80.000 τόνων και μήκος περίπου 310 μέτρων, έναντι 42.000 τόνων και 261 μέτρων του προκατόχου του.

Με πλήρωμα περίπου 2.000 ναυτικών, θα μπορεί να μεταφέρει έως και 30 μαχητικά αεροσκάφη, ενισχύοντας σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του γαλλικού στόλου.

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στρατιωτικό σύμμαχο της Γαλλίας. Το Παρίσι επιδιώκει να ενισχύσει τη «στρατηγική σχέση» με το Άμπου Ντάμπι και να διευρύνει τη συνεργασία στη μάχη κατά των ναρκωτικών.