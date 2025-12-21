Ο κύκλος του Βλάνταν Μιλόγιεβιτς στον Ερυθρό Αστέρα έκλεισε για δεύτερη φορά, καθώς οι δύο πλευρές προχώρησαν σε συναινετική λύση της συνεργασίας τους. Ο Σέρβος τεχνικός, γνωστός στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στην ΑΕΚ, είχε επιστρέψει στον σύλλογο το 2023, μετά την πρώτη του επιτυχημένη παρουσία την περίοδο 2017-2019.

Παρότι το συμβόλαιό του είχε χρονικό ορίζοντα έως το 2026, η διοίκηση και ο προπονητής αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Προσωρινά τα καθήκοντα στον πάγκο αναλαμβάνει ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς, μέχρι να βρεθεί ο επόμενος μόνιμος προπονητής.

Κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Μιλόγιεβιτς οδήγησε τον Ερυθρό Αστέρα σε δύο νταμπλ εντός συνόρων, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του συλλόγου στο σερβικό ποδόσφαιρο. Τη φετινή σεζόν, η ομάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, μόλις έναν βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο Παρτιζάν.

Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da Vladan Milojević više nije šef stručnog štaba našeg tima. Kada bi se govorilo o uspesima iskusnog stručnjaka u drugom mandatu na klupi Crvene zvezde, oni su obeleženi dominacijom na domaćoj sceni i značajnim rezultatima u… pic.twitter.com/7BCLB3HCpY — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) December 21, 2025

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Ερυθρός Αστέρας ενημερώνει το κοινό ότι λύθηκε συναινετικά το συμβόλαιο με τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς, ο οποίος από σήμερα δεν θα ασκεί πλέον τα καθήκοντα του επικεφαλής του τεχνικού επιτελείου του συλλόγου μας. Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς αποχαιρέτησε τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και όλους τους εργαζομένους του συλλόγου, με λόγια ειλικρινούς ευγνωμοσύνης και έντονα συναισθήματα που σφράγισαν την αποχώρησή του.

Από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα, ο Μιλόγεβιτς έδειξε τι σημαίνει πραγματική αφοσίωση στον Ερυθρό Αστέρα: ήταν πάντα παρών όταν ο σύλλογος τον χρειαζόταν περισσότερο, έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη, να σταθεί μπροστά από την ομάδα και να οδηγήσει τη Ζβέζντα με πίστη, ψυχραιμία και δύναμη.

Με τη δουλειά, την αφοσίωση και τα αποτελέσματά του, ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς γράφτηκε για πάντα στην ιστορία του Ερυθρού Αστέρα. Υπό την καθοδήγησή του ο σύλλογος πέτυχε μεγάλες επιτυχίες, κατέρριψε πολυάριθμα ρεκόρ και επέστρεψε τη Ζβέζντα εκεί όπου ανήκει, στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη.

Αυτό που τον κάνει ξεχωριστό είναι το γεγονός ότι και στις δύο θητείες του κατάφερε να ξυπνήσει έντονα συναισθήματα στους φιλάθλους, να τους επιστρέψει την πίστη, την περηφάνια και το αίσθημα ενότητας που κάνουν τον Ερυθρό Αστέρα μοναδικό».