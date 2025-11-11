«Φρένο» μπήκε στο νικηφόρο σερί επτά αγώνων του Ερυθρού Αστέρα, καθώς η Dubai BC επικράτησε των ερυθρολεύκων του Βελιγραδίου με 102-86 στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα, έγινε γνωστό ότι ο ανεβασμένος Τσίμα Μονέκε δεν θα ήταν διαθέσιμος για τον Ερυθρό Αστέρα. Η έλλειψη της ενέργειάς του φάνηκε αμέσως, με την άμυνα της σερβικής ομάδας να δέχεται 29 πόντους στην πρώτη περίοδο. Το επιθετικό κομμάτι κινήθηκε καλύτερα, με 21 πόντους από την ομάδα του Ομπράντοβιτς, ενώ ο Οτζελέγιε σημείωσε 8 από αυτούς.

Στον αντίποδα, ο Μπέικον διατήρησε σταθερά υψηλά επίπεδα απόδοσης, ενώ ο Αβράμοβιτς, που έκανε φετινό ντεμπούτο στην EuroLeague, εντυπωσίασε με 8 γρήγορους πόντους. Μαζί με τον Καμένιας, που πρόσθεσε 7, χάρισαν το προβάδισμα στους γηπεδούχους (29-21).

Η επιθετική παραγωγικότητα της Dubai BC διατηρήθηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, οδηγώντας την ομάδα στο +4 (51-47) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με εκρηκτικό 7-0 επιμέρους σκορ για τη Dubai BC, και η σερβική ομάδα χρειάστηκε σχεδόν 3,5 λεπτά για να σκοράρει. Στο 24′, η διαφορά αυξήθηκε στο +11 (60-49), καθώς ο Ερυθρός Αστέρας δυσκολευόταν να βρει ρυθμό και έκανε συνεχόμενα λάθη.

Οι Μοτεγιούνας και Ιζούντου προσέφεραν συνεχόμενες λύσεις στη γραμμή ψηλών, ενώ οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τις βολές για να μειώσουν τη διαφορά. Λίγο πριν την έναρξη της καθοριστικής περιόδου, το σκορ βρισκόταν στο 69-65 υπέρ της Dubai BC.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η άμυνα του Ερυθρού Αστέρα δεν εμφανίστηκε, με τη Dubai να διαχειρίζεται με ευκολία το παιχνίδι και να παίρνει ανάσα μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 102-86.

Τα Δεκάλεπτα: 29-21, 51-47, 69-65, 102-86