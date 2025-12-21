Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει νέο πλήγμα, καθώς ο Ρομπέρτο Περέιρα υπέστη κάταγμα στο δεύτερο δάχτυλο του δεξιού ποδιού κατά την αναμέτρηση με την Κραϊόβα την περασμένη Πέμπτη, στη νίκη με 3-2 που έδωσε στην ομάδα την πρόκριση στους «16» του Conference League.

Ο Αργεντινός μέσος, ο οποίος είχε σημαντική συνεισφορά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας από το καλοκαίρι, θα ακολουθήσει συντηρητική αποκατάσταση διάρκειας περίπου τεσσάρων εβδομάδων. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει τουλάχιστον τα πρώτα δύο παιχνίδια της ΑΕΚ για το 2026, με Άρη εκτός έδρας και Παναθηναϊκό εντός.

Πρόκειται για τον δεύτερο σοβαρό τραυματισμό του Περέιρα φέτος. Ο Αργεντινός είχε προηγουμένως τραυματιστεί στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού στις 16 Αυγούστου, μένοντας για μεγάλο διάστημα εκτός. Επέστρεψε στις προπονήσεις στα τέλη Οκτωβρίου και συνέβαλε καθοριστικά στην πρόκριση της ΑΕΚ στους «16» του Conference League.