Η ΑΕΚ κατάφερε να κάνει μία απίθανη ανατροπή, πετυχαίνοντας δύο γκολ στις καθυστερήσεις και επικρατώντας με σκορ 3-2 της Κραϊόβα στην OPAP Arena, κατακτώντας την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» του UEFA Conference League.

Όπως είναι φυσιολογικό, ήταν βραδιά ρεκόρ για την «Ένωση» η χθεσινή (18/12), καθώς είχε πάρα πολύ καιρό να κάνει κάτι πραγματικά αξιόλογο στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά στην ιστορία της η ΑΕΚ νίκησε ένα ευρωπαϊκό ματς, έχοντας προηγουμένως βρεθεί δύο γκολ πίσω. Το μεγαλύτερο ρεκόρ ελληνικής ομάδας κατέχει ο ΠΑΟΚ με το 5-3 από 0-3 που είχε νικήσει τη Σπάρτακ Τρνάβα.

Επίσης η ΑΕΚ θα παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι Μάρτη μήνα για πρώτη φορά μετά από 28 ολόκληρα χρόνια! Τελευταία φορά που το έκανε αυτό ήταν το μακρινό 1998.

Η ανάρτηση του soccerbase