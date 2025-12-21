Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (21/12) η κλήρωση 3004 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία 5.600.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 19, 27, 28, 33, 36. Τζόκερ το 1.

Σημειώθηκε τζακ ποτ στην πρώτη κύρια κατηγορία και έτσι την Τρίτη (23/12) θα κληρωθούν 6 εκατ. ευρώ.

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ για όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.