Έφυγε απο τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο δημοσιογράφος Ξενοφών Ζηκίδης σε ηλικία 67 ετών. Η ΕΡΤ αναφέρεται στην απώλειά του κάνοντας λόγο για έναν εξαιρετικό συνάδελφο, συνεργάτη και φίλο, που έφυγε τα ξημερώματα της Κυριακής από τη ζωή.

«Η συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια στην ΕΡΤ υπήρξε υποδειγματική, με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση.

Ο Ξενοφών Ζηκίδης τα τελευταία χρόνια προσέφερε τις υπηρεσίες στο ΕΡΤnewsradio, ως συντάκτης, αλλά και ως παραγωγός πολιτικών εκπομπών. Διετέλεσε εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στην ΕΣΗΕΑ.

Εργάστηκε επίσης, ως πολιτικός συντάκτης και ως αρχισυντάκτης στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ενώ είχε συνεργαστεί με αθηναϊκά, κυπριακά και ομογενειακά μέσα ενημέρωσης.

Η οικογένειας της ΕΡΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της, στους δικούς του ανθρώπους, και σε όλους όσοι τον γνώριζαν και τον αγάπησαν».