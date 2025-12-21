Παρατεταγμένα στις εθνικές οδούς και τα τελωνεία παραμένουν τα τρακτέρ των αγροτών, παρά τη νέα πρόσκληση σε διάλογο από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Ο υπουργός επισήμανε ότι τα μπλόκα δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις και προκαλούν αβεβαιότητα στην αγορά, ειδικά ενόψει των εορτών. Οι αγρότες, ωστόσο, απάντησαν πως θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων ανοίγοντας τα διόδια, προειδοποιώντας παράλληλα για άλλες μορφές κινητοποιήσεων.

Από διάφορες περιοχές της χώρας, οι αγρότες προχώρησαν το Σάββατο σε κινητοποιήσεις σε διόδια και εθνικούς δρόμους, επιδιώκοντας να αναδείξουν τα αιτήματά τους και να δείξουν έμπρακτα τη στήριξή τους στους πολίτες ενόψει των Χριστουγέννων. Κύρια σημεία δράσης αποτέλεσαν τα διόδια Μακρυχωρίου, Σοφάδων, Ωραιοκάστρου, Αφιδνών και ο Προμαχώνας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Οι συμμετέχοντες σήκωσαν τις μπάρες, επιτρέποντας τη δωρεάν διέλευση αυτοκινήτων και λεωφορείων, ενώ μοίρασαν προϊόντα όπως μήλα και λάδι. Παράλληλα, διένειμαν φυλλάδια με τα αιτήματά τους. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες περνούσαν χωρίς καθυστερήσεις, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στις κινητοποιήσεις.

Από το μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες δηλώνουν «δεν προσερχόμαστε για διάλογο», εξηγώντας ότι μέχρι στιγμής όσα έχουν ακουστεί είναι ασαφή και γενικόλογα. Τονίζουν πως δεν απορρίπτουν τον διάλογο, αλλά ζητούν σαφείς απαντήσεις στα αιτήματα που έχουν ήδη αποστείλει στην κυβέρνηση.

Το μεσημέρι της Κυριακής, στις 12:00, στο μπλόκο της Νίκαιας θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων.

Κινητοποιήσεις και προγραμματισμός για τις γιορτές

Για σήμερα οι αγρότες δεν θα ανοίξουν τις μπάρες στα διόδια. Ωστόσο, τη Δευτέρα εξετάζουν δυναμική κινητοποίηση, πιθανόν στη σήραγγα των Τεμπών, στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Από την Τρίτη προγραμματίζουν να αφήνουν ελεύθερη τη διέλευση των εκδρομέων.

Κατά τη διάρκεια των εορτών, τα μπλόκα της Θήβας και του Κάστρου θα παραμείνουν ενεργά. Την Κυριακή στις 17:00, οι αγρότες Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας θα βρίσκονται στα διόδια των Αφιδνών, όπου θα προχωρήσουν σε άρση των μπαρών για να περάσουν ελεύθερα τα οχήματα.

Οι συντονιστές συνεργάζονται με τις αρχές ώστε η παρουσία των τρακτέρ να μην εμποδίζει την κυκλοφορία των ΙΧ και των λεωφορείων. Στο μπλόκο του Δερβενίου, στη βορειοανατολική Θεσσαλονίκη, τα τρακτέρ θα παραταχθούν στην άκρη και ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός από την Τρίτη έως και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.

Προβλέπεται να υπάρχουν λωρίδες διέλευσης στους κύριους αυτοκινητόδρομους, ενώ σε παράδρομους και συγκεκριμένα σημεία θα πραγματοποιούνται τμηματικά κλεισίματα, όπως στην παλιά Εθνική Αθηνών – Θηβών και στη Χαλκίδα.

Συνέχεια των μπλόκων

Δικογραφία σχηματίστηκε για όσους συμμετείχαν στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Δροσοχωρίου, όπου οι οδηγοί περνούσαν χωρίς να πληρώνουν το αντίτιμο. Αν διαπιστωθούν αδικήματα, οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις.

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή, οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, ενώ οι αγρότες θα επανεξετάσουν τις επόμενες κινήσεις τους ενόψει Πρωτοχρονιάς.

Στον Προμαχώνα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις για τα φορτηγά, ενώ τα ΙΧ και τα λεωφορεία διέρχονται κανονικά. Οι αγρότες δηλώνουν ότι, αν χρειαστεί, θα παραμείνουν στους δρόμους και μετά τις γιορτές, κλιμακώνοντας τις δράσεις τους.

Οι πολίτες εκφράζουν στήριξη στις κινητοποιήσεις, καθώς τα αιτήματα των αγροτών φωτίζουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος της Ελλάδας, από τις αποζημιώσεις έως τις δυσκολίες στη διαχείριση της παραγωγής και του εισοδήματος.