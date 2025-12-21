Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, στα νησιά του Ιονίου, καθώς και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά (ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Ελλάδα, ανατολική και νότια Πελοπόννησος), αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, με λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Άνεμοι μέτριας έντασης στα πελάγη

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ανατολικοί-νοτιοανατολικοί και στο Αιγαίο βόρειοι-βορειοανατολικοί, εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, με πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά και τη Θεσσαλία.

Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 14°C, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17°C και στη νότια νησιωτική χώρα έως τους 18°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες, με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Λίγες ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα ανατολικά και βόρεια του νομού.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16°C.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 12°C, τοπικά έως 13°C.

Η προοπτική της εβδομάδας: Βροχερός αλλά ήπιος ο καιρός των Χριστουγέννων

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των Χριστουγέννων ο καιρός θα είναι γενικά βροχερός, αλλά ήπιος θερμοκρασιακά, με τιμές κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στα πελάγη.

Από το απόγευμα της Τρίτης, βροχές θα επηρεάσουν αρχικά τα δυτικά, ενώ το επόμενο διήμερο τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα. Περισσότερο θα επηρεαστούν τα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο (καιρός τύπου «Π»). Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όμως σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα.

Ουσιαστικά, μέχρι και την Πέμπτη, την ημέρα των Χριστουγέννων, θα σημειώνονται φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά, ενώ το Σαββατοκύριακο ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί σε όλη τη χώρα.