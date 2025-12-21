Ο ΣΕΛΠΕ παρουσίασε τα αποτελέσματα της νέας πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποίησε η NielsenIQ σχετικά με τη χρήση πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου με έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους Έλληνες καταναλωτές. Σύμφωνα με τα ευρήματα, 8 στους 10 Έλληνες πραγματοποιούν αγορές από τέτοιες online πλατφόρμες, με κυρίαρχες τις Temu και Shein.

Υψηλή διείσδυση και συχνή χρήση

Η έρευνα καταγράφει για πρώτη φορά το εύρος της διείσδυσης, τα κίνητρα και τις συνήθειες των Ελλήνων στις αγορές από πλατφόρμες εκτός Ε.Ε. Το 94% των συμμετεχόντων πραγματοποίησε online αγορές το τελευταίο δωδεκάμηνο, ενώ το 85% εξ αυτών αγόρασε από τουλάχιστον μία πλατφόρμα με έδρα εκτός Ε.Ε.

Περίπου 3 στους 10 χρήστες κάθε πλατφόρμας πραγματοποιούν αγορές τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, γεγονός που δείχνει έντονη και επαναλαμβανόμενη χρήση.

Κατηγορίες προϊόντων και κίνητρα αγορών

Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες προϊόντων είναι η μόδα και η ένδυση, τα είδη σπιτιού και μικροαντικείμενα, καθώς και τα ηλεκτρονικά και τα gadgets. Η χαμηλή τιμή αναδεικνύεται ως ο καθοριστικός παράγοντας επιλογής, με μεγάλη διαφορά από κάθε άλλο κριτήριο.

Η μέση ετήσια δαπάνη στα marketplaces χωρών εκτός Ε.Ε. ανέρχεται σε 244 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 45% της συνολικής online δαπάνης των χρηστών αυτών.

Εμπιστοσύνη, ασφάλεια και ευρωπαϊκά πρότυπα

Τέσσερις στους δέκα χρήστες δηλώνουν υψηλή ικανοποίηση από τις αγορές τους, ωστόσο η εμπιστοσύνη παραμένει μέτρια, με αρκετή επιφυλακτικότητα. Οι μη χρήστες εμφανίζουν πολύ χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης.

Έξι στους δέκα καταναλωτές θεωρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας «πολύ σημαντικά», ενώ επτά στους δέκα γνωρίζουν ότι οι πλατφόρμες εκτός Ε.Ε. ενδέχεται να μην συμμορφώνονται με αυτά. Παρ’ όλα αυτά, η χαμηλή τιμή εξακολουθεί να υπερισχύει ως κίνητρο αγοράς.

Αντιδράσεις σε ρυθμιστικές παρεμβάσεις

Σε περίπτωση αύξησης τιμών λόγω δασμών, σχεδόν το 40% των χρηστών δηλώνει ότι θα σταματούσε τις αγορές από αυτές τις πλατφόρμες. Αντίθετα, περίπου 1 στους 3 καταναλωτές εμφανίζεται θετικός στην εφαρμογή ειδικού τέλους ανά παραγγελία, κυρίως όσοι ήδη δεν αγοράζουν από αυτές.

Χώρα προέλευσης και ενημέρωση

Οι περισσότεροι καταναλωτές αναγνωρίζουν σωστά ότι οι Temu και Shein προέρχονται από την Ασία, ενώ η αναγνώριση είναι χαμηλότερη για τις Trendyol και Aliexpress. Η χώρα προέλευσης επηρεάζει ελάχιστα τους αγοραστές, αλλά σημαντικά τους μη αγοραστές.

Περίπου 1 στους 2 χρήστες αναζητά πληροφορίες για τις πλατφόρμες πριν από την αγορά, με βασικές πηγές τη Google, τις αξιολογήσεις, τα sites των πωλητών και τις online κοινότητες.

Συμπεράσματα και τοποθέτηση ΣΕΛΠΕ

Η ελληνική αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή διείσδυση πλατφορμών εκτός Ε.Ε., κυρίως λόγω χαμηλών τιμών και έντονης παρουσίας στα social media. Παρά τη μεγάλη χρήση, οι καταναλωτές εκφράζουν ανησυχίες για την ποιότητα, την ασφάλεια συναλλαγών και την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αναδεικνύεται κρίσιμη για τη βιωσιμότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ οι πιθανές ρυθμιστικές παρεμβάσεις μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Δήλωση Κώστα Γεράρδου, Προέδρου ΣΕΛΠΕ:

«Τα ευρήματα της έρευνας καταγράφουν με ποσοτικούς όρους αυτό που στο λιανεμπόριο βιώνουμε ήδη ως δομική στρέβλωση: τη διαμόρφωση ενός παράλληλου εμπορίου, όπου η χαμηλή τιμή επιτυγχάνεται μέσω απουσίας κανόνων. Οι ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις λιανικής λειτουργούν σε περιβάλλον υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης, αυστηρών ελέγχων και πλήρους συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Αντίθετα, ένα μεγάλο μέρος των marketplaces χωρών με έδρα εκτός Ε.Ε., δραστηριοποιείται ουσιαστικά εκτός αυτού του πλαισίου, χωρίς

ισοδύναμες υποχρεώσεις και χωρίς αντίστοιχη ευθύνη για τα προϊόντα που διαθέτει στην ευρωπαϊκή αγορά. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι στοχευμένες ρυθμιστικές παρεμβάσεις μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι υπάρχει περιθώριο πολιτικής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζητούμε ίσους κανόνες για όλους: ουσιαστικούς ελέγχους, φορολογική και τελωνειακή ισοτιμία και διασφάλιση ότι κάθε προϊόν που εισέρχεται στην ευρωπαϊκή αγορά πληροί τα ίδια πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Η προστασία του καταναλωτή και η βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά, απαιτούν ενιαίο, συνεκτικό και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό πλαίσιο».