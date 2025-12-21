Η ΕΕ έχει ως στόχο να δώσει κίνητρα στις αυτοκινητοβιομηχανίες ώστε να λανσάρουν μια νέα γενιά πιο προσιτών μοντέλων με πρωταγωνιστή την ηλεκτροκίνηση (παρόλο που οι κινητήρες εσωτερικής καύσης πήραν αναβολή και θα πωλούνται και μετά το ορόσημο 2035). Προς το παρόν, οι περισσότερες φίρμες έχουν στα σκαριά μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που ετοιμάζονται να κάνουν απόβαση στην αγορά, μεταξύ αυτών και την ελληνική, που δείχνει μικρή ανάκαμψη σε αυτή την κατηγορία.

Σε αριθμούς, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΕΑΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων), οι ταξινομήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών στο δεκάμηνο 2025 έφτασαν τις 6.957, αυξημένες κατά 6,7% έναντι των 6.520 του αντίστοιχου διαστήματος του 2024. Ομως ήδη βρίσκονται προ των πυλών πέντε νέα ηλεκτρικά μοντέλα, στη μικρή κατηγορία που θα λανσαριστούν μέσα στο 2026. Και τα πέντε θα κινούνται στην περιοχή των 25.000 ευρώ, με ιδιαίτερα μεγάλες αυτονομίες, καλές επιδόσεις και πλούσιο τεχνολογικό επίπεδο.

Το πρώτο που θα δούμε να έρχεται στην Ελλάδα είναι το νέο Cupra Raval, για το οποίο η φίρμα έχει δώσει αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Το Cupra Raval, αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο μήκους 4.046 χλστ., πατάει στη νέα πλατφόρμα ΜΕΒ του Volkswagen Group με κίνηση στους εμπρός τροχούς. To νέο Raval θα γίνει διαθέσιμο αρχικά σε τρεις εκδόσεις. Οι πρώτες δύο θα ονομάζονται Dynamic και Dynamic Plus και θα μοιράζονται τον ίδιο ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον μπροστινό άξονα, αποδίδοντας μέγιστη ισχύ 155 kW ή 210 ίππους και την ίδια μπαταρία, η οποία θα προσφέρει και στις δύο περιπτώσεις αυτονομία 450 χιλιομέτρων.

Το ολοκαίνουργιο Nissan Micra έκτης γενιάς επιστρέφει στην κατηγορία Β ως ένα πλήρως συνδεδεμένο, 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Θα προσφέρεται σε δύο επιλογές μπαταρίας – 40 kWh και 52 kWh – με ισχύ 90 και 110 κιλοβατώρες. Σύμφωνα με τη Nissan, σχεδιάστηκε κυρίως ως αυτοκίνητο για τις αστικές μετακινήσεις. Παρ’ όλα αυτά, η μπαταρία των 52 kWh προσφέρει εντυπωσιακή αυτονομία των 408 χιλιομέτρων σε πραγματικές συνθήκες που επιτρέπουν στους οδηγούς να διαφύγουν εκτός πόλης χωρίς άγχος αυτονομίας.

Tο Grande Panda εκτός από την υβριδική εκδοχή του προσφέρεται και σε αμιγώς ηλεκτρικό, με ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 113 ίππους. Φέρει μπαταρία 44 kWh που εξασφαλίζει αυτονομία 320 χιλιομέτρων στον μεικτό κύκλο. Σύμφωνα με την ιταλική φίρμα, υποστηρίζει ισχύ φόρτισης έως 7 kW, ενώ υπάρχει και η κλασική θύρα στο πίσω αριστερό φτερό για τη φόρτιση σε τερματικό DC έως 100 kW. Σε αυτή την περίπτωση, η φόρτιση 20%-80% διαρκεί μόλις 27 λεπτά της ώρας.

Στην ίδια συνομοταξία ανήκει και το νέο Epiq, μοντέλο που έχει «επιθετικές» προθέσεις στην κατηγορία του. Εκ πρώτης όψεως, το νέο μοντέλο είναι άνετο, αμιγώς ηλεκτρικό και έχει κόμπακτ διαστάσεις. Ειδικότερα, έχει μήκος 4,1 μέτρα, αυτονομία έως 425 χιλιόμετρα και ένα πλούσιο πακέτο τεχνολογίας ταμένο στις ανάγκες του οδηγού. Η έκδοση παραγωγής του Skoda Epiq αναμένεται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στα μέσα του 2026.

Στην αγορά μέσα στο 2026 αναμένεται και το Renault 4 E-Tech electric, με το DNA του αρχικού μοντέλου, αλλά σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό περιτύλιγμα. Θα έχει ποσοστό ανακυκλώσιμων υλικών που φτάνει το 88,6%, σύστημα πολυμέσων OpenR Link, φυσικά με ενσωματωμένη Google, καθώς και το Reno, το επίσημο avatar της Renault, σε συνεργασία με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT. Το πρώτο του μεγάλο αβαντάζ είναι η αυτονομία των 400 χιλιομέτρων, που δίνει ένα ατού στην εμβέλεια για τις μεγάλες αποστάσεις, οπότε ανοίγει τα φτερά του και στους αυτοκινητοδρόμους, χωρίς τον φόβο της αυτονομίας. Κινείται από ηλεκτροκινητήρα 150 ίππων, ενώ η μπαταρία των 52 κιλοβατωρών αποδίδει την προαναφερθείσα ενέργεια.