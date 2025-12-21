Αυξάνεται η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων σύμφωνα με τα στοιχεία διελεύσεων των σταθμών στα ηλεκτρικά ΙΧ.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κερδίζουν σταθερά έδαφος στους ελληνικούς δρόμους, με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία να επιβεβαιώνουν τη μετατόπιση μεγάλης μερίδας των οδηγών προς πιο «καθαρές» και τεχνολογικά προηγμένες μορφές μετακίνησης.

Σύμφωνα με στοιχεία από τους σταθμούς τεχνικού ελέγχου στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ στην Αθήνα, τον Πειραιά και την Πυλαία στη Θεσσαλονίκη, οι διελεύσεις πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων αυξάνονται βαθμιαία από το 2015 ενώ η σημαντικότερη άνοδος σημειώνεται τα τελευταία τρία χρόνια με χαρακτηριστικό τον υπερδιπλασιασμό των διελεύσεων από το 2023 στο 2024.

Ωστόσο, παρά τη θετική αυτή τάση, παραμένει σημαντικό το κενό ενημέρωσης για τις ανάγκες ελέγχου των ηλεκτρικών οχημάτων. Πολλοί οδηγοί αγνοούν ότι τα ηλεκτρικά, εκτός από τον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ, απαιτούν και εξειδικευμένο διαγνωστικό έλεγχο της μπαταρίας υψηλής τάσης, η οποία αποτελεί το πιο κρίσιμο και ακριβό εξάρτημα του οχήματος.

Ανταποκρινόμενη στις εξελίξεις της ηλεκτροκίνησης, πρέπει να γίνεται ένας συνδυαστικός τεχνικός και διαγνωστικός έλεγχος που να περιλαμβάνει όλους τους υποχρεωτικούς ελέγχους ΚΤΕΟ και την αξιολόγηση της κατάστασης της μπαταρίας υψηλής τάσης των ηλεκτρικών (EV) και plug-in υβριδικών (PHEV) οχημάτων.

Με την μπαταρία κίνησης ενός ηλεκτρικού οχήματος να είναι το πιο πολύτιμο εξάρτημά του και το κόστος αντικατάστασης της να ξεπερνά πολλές φορές και τις 15.000 ευρώ, ο έγκαιρος έλεγχός της είναι καθοριστικός, τόσο για λόγους ασφάλειας όσο και για λόγους μεταπώλησης.

Ο κ. Κωνσταντίνος Βήκας, Γενικός Διευθυντής της auteco, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η τεχνολογία των οχημάτων προχωρά και μαζί της πρέπει να εξελίσσεται και η φροντίδα του οχήματος. Με τις νέες μας υπηρεσίες, προσφέρουμε στον οδηγό πλήρη εικόνα για την υγεία του αυτοκινήτου του, με έμφαση στην ασφάλεια και την πρόληψη, αποδεικνύοντας ότι η auteco είναι πολλά περισσότερα από ΚΤΕΟ».