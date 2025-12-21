Μετά την επανεκλογή του Σαουδάραβα Μπεν Σουλαγιέμ στη θέση του προέδρου της FIA, οι έντεκα πλέον ομάδες στη Formula 1 υπέγραψαν μια νέα συμφωνία ομόνοιας, όπως την ονομάζουν, η οποία θα ισχύει από το 2026 έως και το 2030. Η συγκεκριμένη συμφωνία προβλέπει τη σταθερότητα και την εξέλιξη του αθλήματος στα γκραν πρι, καθορίζει τα μπόνους που θα λάβουν οι ομάδες ενώ προστατεύει τις ομάδες και από αρκετές αιφνίδιες αλλαγές.{ARX}

Το 2026 όπως πλέον είναι γνωστό θα έρθουν ριζικές αλλαγές στα γκραν πρι. Ουσιαστικά, αυτό που θα συμβεί θα είναι ο μεγαλύτερος εξηλεκτρισμός των κινητήρων στα μονοθέσια.

Επίσης, τα μονοθέσια θα υποστούν ισχυρή δίαιτα! Το ελάχιστο όριο βάρους έχει μειωθεί κατά 32 κιλά (από τα 800 στα 768 κιλά, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού), κάτι που σημαίνει δύσκολες εξισώσεις για τις 11 ομάδες στην επίτευξη της απομείωσης του βάρους. Επίσης, θα έχουν και πιο κοντό μεταξόνιο, ενώ το πλάτος τους θα είναι μειωμένο σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, στοιχεία που θα επηρεάσουν την αλλαγή συμπεριφοράς των μονοθεσίων στα επερχόμενα γκραν πρι.

Audi… ταχέως

Η είδηση είναι η είσοδος της Audi στη Formula 1, που ετοιμάζεται να μπει ταχέως στον «χορό» των γκραν πρι από την ερχόμενη σεζόν. Η γερμανική μάρκα αποκάλυψε το νέο όνομα της ομάδας. Θα ονομάζεται Audi Revolut F1 Team (ουσιαστικά η Audi ανέλαβε τη Sauber βάζοντας το σήμα της στη νεοσύστατη ομάδα).

Η πρώτη καμπάνια της εταιρείας με την επίσημη παρουσίαση αναμένεται να συμβεί στις 20 Ιανουαρίου στο Βερολίνο. Εκεί η Audi θα αποκαλύψει και το νέο σχήμα καθώς και τα χρώματα των μονοθεσίων της για την ερχόμενη σεζόν της F1, λίγο πριν αυτά βγουν για τις πρώτες επίσημες δοκιμές στη Βαρκελώνη, μεταξύ 26 και 30 Ιανουαρίου.

Το πρώτο μονοθέσιο της Audi στη Formula 1 θα οδηγούν ο πολύπειρος Γερμανός Νίκο Χούλκενμπεργκ και ο νεαρός Βραζιλιάνος Γκαμπριέλ Μπορτολέτο, οι οποίοι αποτέλεσαν το δίδυμο οδηγών και της Sauber τη σεζόν 2025.

Σημαντική εξέλιξη ότι στο καλεντάρι της Formula 1 επιστρέφει η Πορτογαλία! Συγκεκριμένα, η Πορτογαλία επιστρέφει στο καλεντάρι το 2027 και το 2028 στο πλαίσιο διετούς συμφωνίας με την πορτογαλική κυβέρνηση με το γνωστό Πορτιμάο, που φιλοξένησε τελευταία φορά αγώνες F1 το 2020 και το 2021 και συνέβαλε στην επιστροφή του αθλήματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η συγκεκριμένη πίστα έχει μήκος 4,6 χιλιόμετρα, είναι από τις… δύστροπες του πρωταθλήματος, με έντονες υψομετρικές διαφορές. Στο Πορτιμάο ο Λιούις Χάμιλτον κατέκτησε το 2021 την 92η νίκη της καριέρας του, ξεπερνώντας το ιστορικό ρεκόρ του Μίχαελ Σουμάχερ.