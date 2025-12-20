Η κατάσταση στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της, επιχειρώντας να αποκόψει την πρόσβαση της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι δεν είναι δυνατόν να διεξαχθούν εκλογές στα τμήματα της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή. Όπως σημείωσε, η εκλογική διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των πολιτών και των εκλογικών κέντρων.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εκλογές και οι Ουκρανοί που διαμένουν στο εξωτερικό.