Με ένα… τσουβάλι προβλήματα και πάγκο έκτακτης ανάγκης παρατάσσεται ο Άρης σήμερα στην Τρίπολη, για το παιχνίδι με τον Αστέρα το οποίο ανοίγει την 15η αγωνιστική.

Τέσσερα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα από τον Μανόλο Χιμένεθ και σχεδόν όλα κατ΄ανάγκη. Πέραν των Φρίντεκ και Μόντσου που καλύπτουν τα κενά των τιμωρημένων Φαντιγκά και Ράτσιτς αντίστοιχα, νέα πρόσωπα είναι οι Παναγίδης και Μορουτσάν. Ο Έλληνας μέσος αντικαθιστά τον κλινήρη Γένσεν, που είναι εκτός αποστολής, με τον Ρουμάνο αντί του Ντούντου. Δεν αποκλείεται, βέβαια, ο τελευταίος να τοποθετηθεί πίσω από τον Μορόν.

Στον πάγκο βρίσκονται μόνο οκτώ ποδοσφαιριστές και οι δύο από αυτούς είναι τερματοφύλακες. Οι τέσσερις από αυτούς είναι κάτω των 20!

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης – Τεχέρο, Άλβαρο, Ρόουζ, Φρίντεκ – Μόντσου, Γαλανόπουλος – Πέρεθ, Παναγίδης, Μορουτσάν – Μορόν.

Στον πάγκο οι: Μάικιτς, Καράι, Μισεουί. Γιαννιώτας, Νινγκ, Χαρούπας, Παπασαραφιανός, Ντούντου