Δεν ξέρω αν αυτό το βιώσα μόνο εγώ αλλά και εσείς, αλλά καταλάβατε GNTM;

To GNTM 6 επανήλθε φέτος μετά από 1 χρονιά ξεκούρασης, και ο κόσμος, μην λέμε ψέματα, το περίμενε. Το αγαπάει αυτό το project. Όχι, τόσο όσο παλιά αλλά το αγαπάει.

Πού είναι το πρόβλημα; Ότι οι περισσότεροι χρήστες των social media, μαζί και εγώ, δεν καταλάβαμε πότε άρχισε και πότε τελειώσε.

Πολύ γρήγορη ροή.

Οι περισσότερες φωτογραφίσεις ήταν στουντιακές, παρόλο που τα concepts και οι καλεσμένοι ήταν ευφάνταστα και αυτό οφείλετε στην Geneviev.

Και εκεί που σιγά-σιγά είχαμε αρχίσει να μπαίνουμε στο κλίμα και αφήναμε την Παρασκευή μας κενή, κάτι δύσκολο πλέον αφού υπάρχει το web, για να το δούμε, ξαφνικά… 2 εβδομάδες προσθέσανε 2ο επεισόδιο και πετάξανε ημιτελικούς και τελικό σε μια εβδομάδα.

Αποτέλεσμα; O κόσμος δεν ήξερε καν τα ονόματα των παιχτών για να ταυτιστεί με τη νικήτρια.

Και τέλος; Το λάθος του να είναι ο τελικός μαγνητοσκοπημένος και η νικήτρια να ανεβάζει story από το σπίτι της όπου έβλεπε τη νίκη που ήξερε.

Πού είναι το σασπένς;

Γιατί δεν υπήρχε φέτος η ρήτρα του όποιος παίκτης αποχωρεί να μην ανεβάζει υλικό στα SoMe και να μην κυκλοφορεί σε κοινωνικές εκδηλώσεις;

Ξέραμε το makeover που είχαν κάνει, τις σχέσεις που είχαν δημιουργηθεί και οριακά ποιοι είχαν αποχωρήσει.

Τροφή για σκέψη…