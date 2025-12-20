Αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα οι αγρότες ακόμη και τις ημέρες των Χριστουγέννων δηλώνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθενται να εμποδίσουν την κυκλοφορία των εκδρομέων. Όπως αναφέρουν, οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί, ενώ σήμερα και αύριο προχωρούν σε άνοιγμα των διοδίων σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου.

Παρά τη διάθεση διευκόλυνσης των μετακινήσεων τις γιορτές, οι αγρότες προειδοποιούν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά τα Χριστούγεννα, εφόσον δεν υπάρξουν απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Πολλοί σχεδιάζουν να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια και να μοιράσουν αγροτικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, θέλοντας να στείλουν μήνυμα ειρηνικής αλλά αποφασιστικής διαμαρτυρίας.

Νίκαια Λάρισας: Άνοιγμα διοδίων και παραμονή στα μπλόκα

Στον κόμβο της Νίκαιας, οι αγρότες αποφάσισαν να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια του Ευαγγελισμού, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, σήμερα από τις 11:00 έως τις 17:00, με ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Η ίδια κινητοποίηση θα επαναληφθεί και αύριο, ενώ στη συνέχεια οι αγρότες θα επιστρέψουν στα μπλόκα.

Όπως επισημαίνουν, δεν έχουν λάβει ακόμη απαντήσεις από την κυβέρνηση, κάτι που –όπως λένε– δεν επιτρέπει την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου. Η ενέργεια του ανοίγματος των διοδίων είναι, σύμφωνα με τους ίδιους, «συμβολική κίνηση που δείχνει ότι δεν κλείνουν τους δρόμους αλλά τους ανοίγουν».

Κατά τη διάρκεια των γιορτών, θα μετακινήσουν τα τρακτέρ ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία, ενώ ήδη στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένει ανοικτή μία λωρίδα ανά ρεύμα για οχήματα έκτακτης ανάγκης. Την ευθύνη για τη διέλευση των εκδρομέων έχει η Ελληνική Αστυνομία, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες ασφάλειας.

Σιάτιστα Κοζάνης: Ενίσχυση του μπλόκου και νέες κινητοποιήσεις

Το μπλόκο της Σιάτιστας ενισχύθηκε με περίπου 200 τρακτέρ, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριο. Χθες, για δύο ώρες, έκλεισε η Εγνατία και η Εθνική Οδός, προκαλώντας μεγάλη ουρά φορτηγών. Οι αγρότες σχεδιάζουν άνοιγμα διοδίων στη Ξηρολίμνη, στη Σιάτιστα και στον Πολύμυλο, όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση.

Για τη Δευτέρα έχει αποφασιστεί 24ωρος αποκλεισμός των φορτηγών, με δίωρο κλείσιμο του δρόμου. Δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα και μετά τις γιορτές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο γενικότερου αποκλεισμού.

Ήπειρος: Ανοιχτά τα διόδια Δροσοχωρίου

Στα Γιάννενα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, με τα διόδια Δροσοχωρίου να παραμένουν ανοιχτά για τέσσερις ώρες. Το μπλόκο στο Καλπάκι θα λειτουργεί κανονικά όλο το Σάββατο, ενώ οι αποφάσεις για την Κυριακή θα ληφθούν αργότερα.

Ο κτηνοτρόφος Μιλτιάδης Μπούκας επισήμανε ότι «δεν έχουμε καμία διάθεση να πουλήσουμε τον αγώνα μας. Θα πάμε μέχρι τέλους», υπογραμμίζοντας πως τα προβλήματα του κλάδου, όπως το υψηλό κόστος ενέργειας και οι ελληνοποιήσεις, παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια.

Μάλγαρα: Κλειστή η Εθνική Οδός και στα δύο ρεύματα

Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός στο ύψος των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα, με τον αποκλεισμό να συνεχίζεται έως την Τρίτη. Το μπλόκο ενισχύθηκε με περίπου 40 νέα τρακτέρ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε πάνω από 300.

Παράλληλα, οι αγρότες σχεδιάζουν άνοιγμα διοδίων σε Χαλκηδόνα, Δερβένι και Ωραιόκαστρο, ενώ θα μοιράσουν προϊόντα στους οδηγούς. Ζητούν επίσης την απομάκρυνση των αστυνομικών δυνάμεων από τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, ώστε να παραμείνει ελεύθερη η πρόσβαση προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Αχαΐα: Συνεχίζεται ο αποκλεισμός στην Περιμετρική Πατρών

Για 12η ημέρα παραμένουν στο μπλόκο της Περιμετρικής Οδού Πάτρας οι αγρότες της Αχαΐας. Καθημερινά πραγματοποιούν συνελεύσεις για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων, ενώ δεν αποκλείεται να προχωρήσουν αιφνιδιαστικά σε άνοιγμα διοδίων της νέας Εθνικής Οδού.

Αιτωλοακαρνανία: Σκληρά μπλόκα σε Ιόνια και Ολυμπία Οδό

Στη θέση Χαλίκι, η Δυτική Ελλάδα έχει κοπεί στα δύο λόγω των μπλόκων σε Ιόνια και Ολυμπία Οδό. Οι αγρότες, μετά από πολυήμερη παρουσία στο Αγγελόκαστρο, έκλεισαν και την παρακαμπτήριο οδό, δηλώνοντας πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και στις γιορτές, με ανοιχτά ωστόσο τα διόδια.

Εύβοια και Στερεά Ελλάδα: Μπλόκα σε Χαλκίδα και Αφίδνες

Οι αγρότες της Εύβοιας έκλεισαν τον δρόμο στην Υψηλή γέφυρα για τρεις ώρες, ενώ το Σάββατο θα επαναλάβουν την κινητοποίηση. Την Κυριακή, σε συνεννόηση με συναδέλφους από τη Στερεά Ελλάδα, θα σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών.

Για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας έχουν προγραμματιστεί νέες δράσεις με μεγαλύτερη διάρκεια και κλείσιμο όλων των παρακαμπτηρίων στην περιοχή της Χαλκίδας.

Θήβα: Παραμένουν στα μπλόκα

Στην περιοχή της Θήβας, τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στην Εθνική Οδό, η οποία είναι κλειστή από τη Ριτσώνα προς Λαμία και από το Μαρτίνο προς Αθήνα. Οι παρακαμπτήριοι παραμένουν ανοιχτοί, ενώ οχήματα που μεταφέρουν μαθητές και φοιτητές περνούν ελεύθερα.

Σάμος: Προσωρινό άνοιγμα του δρόμου στον κόμβο Κοκκαρίου

Στη Σάμο, ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος έκλεισε τον δρόμο στον κόμβο του Κοκκαρίου από το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ της Παρασκευής, με μικρά διαστήματα διέλευσης. Την κινητοποίηση στήριξαν το Εργατικό Κέντρο και εκπαιδευτικοί σύλλογοι. Ο Σύλλογος θα συνεδριάσει εκ νέου τις επόμενες ημέρες για να καθορίσει τη συνέχεια των δράσεων.