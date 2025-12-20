Αποκλειστικά στο MEGA Σαββατοκύριακο μίλησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Ανυποχώρητοι παραμένουν οι αγρότες στα αιτήματά τους για τρίτη εβδομάδα, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους και προχωρώντας χθες στο κλείσιμο των παρακαμπτήριων οδών.

«Τα τέσσερα βασικά αιτήματά τους απαντήθηκαν από την κυβέρνηση και γίνονται δεκτά», είπε στο MEGA ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, τονίζοντας πως οι αγρότες παίρνουν ήδη αφορολόγητο πετρέλαιο και εξετάζεται η διάθεση φθηνότερου τιμολογίου για το ρεύμα για τους αγρότες, κάτι που όμως θα αποφασιστεί από την ΔΕΗ.

Μεταξύ άλλων ο κος Κέλλας τόνισε την αναγκαιότητα του διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών για την επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν, ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη στάση τους στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να λειτουργεί και να πληρώνει και παράλληλα να μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ. Χθες ψηφίστηκε η μεταφορά στην ΑΑΔΕ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν το ψήφισαν. Φωνάζαμε χρόνια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διαπιστώθηκε ότι γίνονταν ατασθαλίες στις πληρωμές και χθες, που ήρθε η ώρα να μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ, έρχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης και λένε όχι».

«Οι πληρωμένες έγιναν όπως είχαμε προγραμματίσει», συμπλήρωσε ο κος Κέλλας.

Όσο για τον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ο κος Κέλλας τόνισε πως αυτό είναι απόφαση της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής και ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις δεσμεύσεις της προς τους κτηνοτρόφους.

Τσιάρας για αγρότες: Ικανοποιείται το αφορολόγητο στη μάνικα, στο τραπέζι το μειωμένο ρεύμα

Συνέντευξη στην ΕΡΤ λίγο πριν κάνει δηλώσεις για τα αιτήματα των αγροτών έδωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας. Σημαντικά ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η χαμηλή τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος και το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυβέρνηση είχε καθορίσει από το 2024 μια τιμή 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ρεύμα, η οποία θα παραταθεί για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια. Παράλληλα, εξετάζεται η περαιτέρω μείωση της τιμής στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών και των δυνατοτήτων της ΔΕΗ.

Για το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, η κυβέρνηση προτίθεται να λύσει ζητήματα ρευστότητας που δημιουργούνται από την πληρωμή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, επισημαίνοντας ότι ήδη έχουν επιστραφεί φόροι μέσω της ΑΑΔΕ. «Τα δύο βασικά ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής είναι στο τραπέζι με κατεύθυνση λύσης», σημείωσε ο υπουργός.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε ότι ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα, τα οποία συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης όσο και με τις πιέσεις στις τιμές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. «Ξέρουμε πολύ καλά πόσο έχει δυσκολευτεί η παραγωγική διαδικασία και η δυνατότητα των αγροτών να σταθούν στα πόδια τους», σημείωσε κάνοντας ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη των αγροτών.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι έχει ήδη ικανοποιηθεί μεγάλος αριθμός αιτημάτων, επαναλαμβάνοντας πως από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 είναι προς εξέταση, δηλαδή τα 16 ήδη και τα 4 είναι στο τραπέζι της συζήτησης. Α ενώ πολλά ακόμη εξετάζονται, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας και των ευρωπαϊκών κανόνων.

Ο υπουργός υπογράμμισε την γενναία στήριξη του ΕΛΓΑ στον αγροτικό κόσμο, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού πληρώθηκαν 122 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις μέσα στον ίδιο χρόνο. Αναφέρθηκε ότι φέτος ο οργανισμός θα προσεγγίσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις για ζημιές των τελευταίων πέντε ετών, καλύπτοντας πλέον το 100% της ασφαλισμένης παραγωγής χωρίς επιβάρυνση του ασφαλίστρου.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι υπήρξε ένα τεχνικό λάθος 12-15 ωρών κατά την παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς, αλλά τόνισε ότι η συνολική προσπάθεια του ΕΛΓΑ αποδεικνύει συνέπεια και εκσυγχρονισμό.

Συσκέψεις για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Από την Πέμπτη έως σήμερα, οι συζητήσεις εντός κάθε μπλόκου είναι έντονες, με πολλές προτάσεις να εξετάζονται. Μεταξύ των ιδεών που έχουν τεθεί είναι ένας «γενικός αποκλεισμός σε λιμάνια, τελωνεία και αεροδρόμια», αλλά και πιο δυναμικές ενέργειες, όπως «να πετάξουν κοπριά, σανό και ψόφια ζώα έξω από γραφεία βουλευτών ή στο κτήριο του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του υπουργείου Εσωτερικών στη Θεσσαλονίκη».

Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι αγρότες προχωρούν σε διακοπές κυκλοφορίας τόσο στις εισόδους όσο και στις εξόδους των τελωνείων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι κινητοποιήσεις εντείνονται για συγκεκριμένες ώρες.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται πιο έντονες δράσεις, με παράλληλη προσπάθεια να διευκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους.

Νίκαια Λάρισας

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισαν να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια του Μακρυχωρίου το Σάββατο από τις 11:00 έως τις 14:00, ενώ η ίδια ενέργεια θα επαναληφθεί και την Κυριακή.

Παράλληλα, οι παραγωγοί σκοπεύουν να μοιράσουν στους οδηγούς αγροτικά προϊόντα, προκειμένου να αναδείξουν τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην τιμή πώλησης από τους ίδιους και στην τελική τιμή στα ράφια των καταστημάτων.

Ανοιχτές θα παραμείνουν όλες οι παρακαμπτήριες οδοί καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ενισχύεται το μπλόκο στη Σιάτιστα Κοζάνης

Στο μεταξύ, το μπλόκο της Σιάτιστας ενισχύθηκε με περίπου 200 τρακτέρ, με την κυκλοφορία να πραγματοποιείται μέσω παραδρόμων. Οι αγρότες σχεδιάζουν να ανοίξουν τα διόδια στην Ξηρολίμνη, στον κόμβο Σιάτιστας και στα διόδια Πολυμύλου, όπου καταγράφεται αυξημένη κίνηση.

Για τη Δευτέρα (22/12) έχει αποφασιστεί 24ωρος αποκλεισμός των φορτηγών και εμπορικών οχημάτων, με τον δρόμο να παραμένει κλειστός για δύο ώρες.

Κλειστά και τα δύο ρεύματα στα Μάλγαρα

Κλειστά θα είναι και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στα Μάλγαρα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει μη προσβάσιμο για όλα τα οχήματα. Την Τρίτη (23/12) αναμένεται να ανοίξει προσωρινά για τη διέλευση των ταξιδιωτών των Χριστουγέννων.

Οι Εύζωνοι παραμένουν κλειστοί καθημερινά από τις 18:00 έως τις 22:00 μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων. Στο Δερβένι συνεχίζονται οι ωριαίοι αποκλεισμοί, ενώ το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί δράση στα διόδια Ωραιοκάστρου με άνοιγμα των μπαρών από τις 12:00 έως τις 15:00.

Οι αγρότες στα Πράσινα Φανάρια έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στο μπλόκο και να περάσουν εκεί τις γιορτές, χωρίς να κινηθούν προς τον κόμβο της Θέρμης.

Παρεμβάσεις στη Δυτική Ελλάδα

Στη Δυτική Ελλάδα, τα μπλόκα στην Ιονία Οδό και την Ολυμπία Οδό χωρίζουν την περιοχή στα δύο. Το βράδυ της Παρασκευής (19/12) άνοιξε η παρακαμπτήριος, η Παλαιά Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, ύστερα από ημέρες κινητοποιήσεων στο Αγγελόκαστρο, μετέφεραν τα τρακτέρ τους και έκλεισαν και τον παράδρομο στο Χαλίκι. Δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και κατά τη διάρκεια των εορτών, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτά τα διόδια.

Κινητοποιήσεις στη Χαλκίδα

Το Σάββατο, από τις 18:00 έως τις 20:00, οι αγρότες της Εύβοιας θα αποκλείσουν την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας. Την Κυριακή, σε συνεργασία με συναδέλφους από τη Στερεά Ελλάδα, θα μεταβούν στα διόδια των Αφιδνών, όπου θα σηκώσουν τις μπάρες για ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Για τη Δευτέρα και την Τρίτη προγραμματίζονται νέες κινητοποιήσεις μεγαλύτερης διάρκειας, με κλείσιμο όλων των παρακαμπτήριων οδών γύρω από τη γέφυρα.

Αμετακίνητοι οι αγρότες στη Θήβα

Στη Θήβα τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα πάνω στην Εθνική Οδό, ενώ οι παρακαμπτήριοι οδοί παραμένουν ανοιχτές. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από τον κόμβο της Ριτσώνας προς Λαμία και από τον κόμβο του Μαρτίνου προς Αθήνα.

Ελεύθερη διέλευση επιτρέπεται μόνο σε οχήματα που μεταφέρουν φοιτητές και μαθητές.

Άνοιξε ο δρόμος στη Σάμο

Στη Σάμο, λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής (19/12), άνοιξε ο δρόμος στον κόμβο του Κοκκαρίου, ο οποίος παρέμενε κλειστός από τις 15:00, με μικρά διαστήματα προσωρινής διέλευσης.

Ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος είχε στήσει το μπλόκο με συμμετοχή αγροτών από όλο το νησί. Την κινητοποίηση στήριξαν το Εργατικό Κέντρο και μέλη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών.