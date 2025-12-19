Ανυποχώρητοι παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, μετά την απόφαση της πανελλαδικής συνεδρίασης στις Σέρρες, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους και ενισχύοντας τα σημεία συγκέντρωσης με νέα τρακτέρ.

Τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας έφτασαν στον Πλατύκαμπο, όπου για τρεις ώρες έκλεισαν την παράκαμψη, διακόπτοντας τη σύνδεση Βορρά – Νότου. Η κυκλοφορία διακόπηκε, προκαλώντας εκνευρισμό στους οδηγούς που εγκλωβίστηκαν στο σημείο.

Παράλληλα, έκλεισαν οι παρακαμπτήριες οδοί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ενώ η υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας θα παραμείνει κλειστή έως τις 9 το βράδυ. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στην παράκαμψη της Ριτσώνας, ενώ στα Μάλγαρα οι αγρότες προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό της Εθνικής Οδού, με τα δύο ρεύματα να παραμένουν κλειστά μέχρι την Τρίτη.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι αγρότες έκλεισαν ταυτόχρονα την Ιονία Οδό και την Παλαιά Εθνική Οδό, εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Τα επτά «όχι» της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση χαρακτήρισε ανέφικτα επτά από τα αιτήματα των αγροτών, επικαλούμενη περιορισμούς που απορρέουν είτε από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς είτε από τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα υπόλοιπα 20 αιτήματα έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης.

Τα επτά αιτήματα που απορρίφθηκαν είναι τα εξής:

– Να μην μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

– Κατώτατες εγγυημένες τιμές

– Κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

– Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για προϊόντα κάτω του κόστους

– Διακοπή των εισαγωγών

– Άμεσος διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων

– Εμβολιασμός κατά της ευλογιάς

Το Σαββατοκύριακο οι αγρότες σχεδιάζουν να μεταβούν συντονισμένα στα πλησιέστερα διόδια σε όλη τη χώρα και να σηκώσουν τις μπάρες, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, η οποία συνεδρίασε στον Λευκώνα Σερρών. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα ακόμη και κατά τη διάρκεια των εορτών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι θα κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων.

Αγρότες: Αποκλεισμοί σε κεντρικούς οδικούς άξονες

Στη Θεσσαλία, τρακτέρ έκλεισαν την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας στον κόμβο Πλατυκάμπου και στην περιοχή του Αχιλλείου. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει θέσει σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εκτρέποντας τα οχήματα σε εναλλακτικές διαδρομές.

«Ο κόσμος καταλαβαίνει, ανταποκρίνεται και μας στηρίζει. Η Κυβέρνηση και όχι εμείς δυσκολεύει τη διέλευση μέσω της Αστυνομίας», ανέφεραν οι αγρότες, σημειώνοντας ότι «υλοποιούμε την απόφαση που πήραμε στις Σέρρες» και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διευκολύνσεων εντός της εβδομάδας των Χριστουγέννων.

Μπλόκα σε όλη τη χώρα

Στα Μάλγαρα, ο αποκλεισμός της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών συνεχίζεται, με τη διέλευση να αναμένεται να ανοίξει προσωρινά την Τρίτη. Οι αποφάσεις επαναξιολογούνται καθημερινά, ενώ εξετάζονται προσωρινά ανοίγματα ενόψει των εορτών.

Ανάλογες κινητοποιήσεις σημειώνονται στη Χαλκηδόνα, στο Ωραιόκαστρο, στη Χαλκιδική, στη Σιάτιστα, στους Ευζώνους, στο Ορμένιο και στους Κήπους, αλλά και στη Θουρία Μεσσηνίας. Στο Ρέθυμνο, το Λασίθι και το Ηράκλειο πραγματοποιούνται δράσεις διαμαρτυρίας, ενώ στα Χανιά η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ανακοίνωσε συμβολικό αποκλεισμό του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στα Μεγάλα Χωράφια.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις επεκτείνονται σε όλη την επικράτεια, από τη Μακεδονία έως την Κρήτη, με τους παραγωγούς να δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις για τον πρωτογενή τομέα. Όπως τονίζουν, ο αγώνας τους θα συνεχιστεί και θα ενταθεί μέχρι να δοθούν απαντήσεις στα χρόνια προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.