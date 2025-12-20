Τα αγροτικά μπλόκα φαίνεται πως θα παραμείνουν στους δρόμους και τις ημέρες των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις τελευταίες αποφάσεις των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Όπως επισημαίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, στόχος τους δεν είναι να προκαλέσουν ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό που θα ταξιδεύει. Ήδη από τη σύσκεψη στις Σέρρες την Πέμπτη είχε γίνει γνωστό ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν παρατεταγμένα, αλλά θα «κάνουν στην άκρη» για να περνούν τα οχήματα.

Κατά το Σαββατοκύριακο, οι Εθνικές Οδοί και τα διόδια αναμένεται να ανοίξουν, ενώ οι αγρότες σχεδιάζουν να σηκώσουν τις μπάρες, ώστε οι οδηγοί να μην πληρώνουν. Παράλληλα, ο αγώνας τους θα συνεχιστεί με νέα μορφή πίεσης, καθώς εξετάζουν το ενδεχόμενο να «κλείσουν» τους παρακαμπτήριους δρόμους για τα εμπορικά οχήματα.

Τη Δευτέρα προγραμματίζονται νέες διασκέψεις στα μπλόκα, με στόχο να καθοριστεί η πορεία των κινητοποιήσεων σε τοπικό επίπεδο και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της πίεσης προς την κυβέρνηση, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Συσκέψεις για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Από την Πέμπτη έως σήμερα, οι συζητήσεις εντός κάθε μπλόκου είναι έντονες, με πολλές προτάσεις να εξετάζονται. Μεταξύ των ιδεών που έχουν τεθεί είναι ένας «γενικός αποκλεισμός σε λιμάνια, τελωνεία και αεροδρόμια», αλλά και πιο δυναμικές ενέργειες, όπως «να πετάξουν κοπριά, σανό και ψόφια ζώα έξω από γραφεία βουλευτών ή στο κτήριο του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του υπουργείου Εσωτερικών στη Θεσσαλονίκη».

Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι αγρότες προχωρούν σε διακοπές κυκλοφορίας τόσο στις εισόδους όσο και στις εξόδους των τελωνείων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι κινητοποιήσεις εντείνονται για συγκεκριμένες ώρες.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται πιο έντονες δράσεις, με παράλληλη προσπάθεια να διευκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους.

Νίκαια Λάρισας

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισαν να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια του Μακρυχωρίου το Σάββατο από τις 11:00 έως τις 14:00, ενώ η ίδια ενέργεια θα επαναληφθεί και την Κυριακή.

Παράλληλα, οι παραγωγοί σκοπεύουν να μοιράσουν στους οδηγούς αγροτικά προϊόντα, προκειμένου να αναδείξουν τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην τιμή πώλησης από τους ίδιους και στην τελική τιμή στα ράφια των καταστημάτων.

Ανοιχτές θα παραμείνουν όλες οι παρακαμπτήριες οδοί καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ενισχύεται το μπλόκο στη Σιάτιστα Κοζάνης

Στο μεταξύ, το μπλόκο της Σιάτιστας ενισχύθηκε με περίπου 200 τρακτέρ, με την κυκλοφορία να πραγματοποιείται μέσω παραδρόμων. Οι αγρότες σχεδιάζουν να ανοίξουν τα διόδια στην Ξηρολίμνη, στον κόμβο Σιάτιστας και στα διόδια Πολυμύλου, όπου καταγράφεται αυξημένη κίνηση.

Για τη Δευτέρα (22/12) έχει αποφασιστεί 24ωρος αποκλεισμός των φορτηγών και εμπορικών οχημάτων, με τον δρόμο να παραμένει κλειστός για δύο ώρες.

Κλειστά και τα δύο ρεύματα στα Μάλγαρα

Κλειστά θα είναι και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στα Μάλγαρα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει μη προσβάσιμο για όλα τα οχήματα. Την Τρίτη (23/12) αναμένεται να ανοίξει προσωρινά για τη διέλευση των ταξιδιωτών των Χριστουγέννων.

Οι Εύζωνοι παραμένουν κλειστοί καθημερινά από τις 18:00 έως τις 22:00 μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων. Στο Δερβένι συνεχίζονται οι ωριαίοι αποκλεισμοί, ενώ το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί δράση στα διόδια Ωραιοκάστρου με άνοιγμα των μπαρών από τις 12:00 έως τις 15:00.

Οι αγρότες στα Πράσινα Φανάρια έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στο μπλόκο και να περάσουν εκεί τις γιορτές, χωρίς να κινηθούν προς τον κόμβο της Θέρμης.

Παρεμβάσεις στη Δυτική Ελλάδα

Στη Δυτική Ελλάδα, τα μπλόκα στην Ιονία Οδό και την Ολυμπία Οδό χωρίζουν την περιοχή στα δύο. Το βράδυ της Παρασκευής (19/12) άνοιξε η παρακαμπτήριος, η Παλαιά Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, ύστερα από ημέρες κινητοποιήσεων στο Αγγελόκαστρο, μετέφεραν τα τρακτέρ τους και έκλεισαν και τον παράδρομο στο Χαλίκι. Δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και κατά τη διάρκεια των εορτών, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτά τα διόδια.

Κινητοποιήσεις στη Χαλκίδα

Το Σάββατο, από τις 18:00 έως τις 20:00, οι αγρότες της Εύβοιας θα αποκλείσουν την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας. Την Κυριακή, σε συνεργασία με συναδέλφους από τη Στερεά Ελλάδα, θα μεταβούν στα διόδια των Αφιδνών, όπου θα σηκώσουν τις μπάρες για ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Για τη Δευτέρα και την Τρίτη προγραμματίζονται νέες κινητοποιήσεις μεγαλύτερης διάρκειας, με κλείσιμο όλων των παρακαμπτήριων οδών γύρω από τη γέφυρα.

Αμετακίνητοι οι αγρότες στη Θήβα

Στη Θήβα τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα πάνω στην Εθνική Οδό, ενώ οι παρακαμπτήριοι οδοί παραμένουν ανοιχτές. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από τον κόμβο της Ριτσώνας προς Λαμία και από τον κόμβο του Μαρτίνου προς Αθήνα.

Ελεύθερη διέλευση επιτρέπεται μόνο σε οχήματα που μεταφέρουν φοιτητές και μαθητές.

Άνοιξε ο δρόμος στη Σάμο

Στη Σάμο, λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής (19/12), άνοιξε ο δρόμος στον κόμβο του Κοκκαρίου, ο οποίος παρέμενε κλειστός από τις 15:00, με μικρά διαστήματα προσωρινής διέλευσης.

Ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος είχε στήσει το μπλόκο με συμμετοχή αγροτών από όλο το νησί. Την κινητοποίηση στήριξαν το Εργατικό Κέντρο και μέλη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών.