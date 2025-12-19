Η αστυνομία της Σουηδίας ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε έρευνα μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο ιδρυτής της WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ. Η καταγγελία αφορούσε την απόφαση της Επιτροπής Νόμπελ να απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Σύμφωνα με τον Ασάνζ, η απονομή παραβιάζει τους όρους που είχε θέσει ο Άλφρεντ Νόμπελ στη διαθήκη του. Υποστήριξε ότι η Ματσάδο στηρίζει τις εχθρικές ενέργειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Στη μήνυσή του, η οποία χαρακτηρίστηκε μη αποδεκτή από τις σουηδικές αρχές, ο Ασάνζ υποστήριξε ότι το φετινό βραβείο συνιστά κατάχρηση πόρων και διευκόλυνση εγκλημάτων πολέμου σύμφωνα με το σουηδικό δίκαιο. Ζήτησε μάλιστα να παγώσει το ποσό των 11 εκατομμυρίων κορωνών (1,18 εκατ. ευρώ) που προορίζεται για τη Ματσάδο.

Η σουηδική αστυνομία, δια του αστυνομικού επιθεωρητή Ρίκαρντ Έκμαν, ξεκαθάρισε ότι η μήνυση δεν περιείχε στοιχεία που να συνιστούν αδίκημα και δεν θα υπάρξει περαιτέρω έρευνα.

Η Επιτροπή Νόμπελ της Νορβηγίας ανακοίνωσε ότι το βραβείο απονεμήθηκε στη Ματσάδο για τις προσπάθειές της υπέρ της δημοκρατικής μετάβασης στη Βενεζουέλα. Ο Ασάνζ επέμεινε ότι η επιλογή της αντιβαίνει στις επιθυμίες του Νόμπελ, ο οποίος όριζε το βραβείο να απονέμεται σε όσους εργάζονται για την αδελφοσύνη των λαών, την κατάργηση ή μείωση των μόνιμων στρατών και την προώθηση ειρηνευτικών συνόδων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζούλιαν Ασάνζ αποφυλακίστηκε τον Ιούνιο του 2024 από βρετανική φυλακή, μετά από συμφωνία με τις αμερικανικές αρχές που ζητούσαν την έκδοσή του λόγω της δημοσιοποίησης απόρρητων εγγράφων μέσω του WikiLeaks.