Ένα ρωσικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15 στην περιοχή της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση του τοπικού κυβερνήτη. Η επίθεση είχε στόχο τις λιμενικές υποδομές της περιοχής.

«Ο εχθρός έπληξε τις λιμενικές υποδομές της περιοχής της Οδησσού: επτά νεκροί, 15 τραυματίες», ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέκσιι Κουλέμπα, επιβεβαίωσε την επίθεση στο Telegram, σημειώνοντας ότι «αργά το βράδυ, η Ρωσία επιτέθηκε σε λιμενικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού με βαλλιστικούς πυραύλους». Όπως πρόσθεσε, «σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν. Περίπου 15 τραυματίστηκαν και λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες».