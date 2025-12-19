Ένα ρωσικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15 στην περιοχή της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση του τοπικού κυβερνήτη. Η επίθεση είχε στόχο τις λιμενικές υποδομές της περιοχής.

«Ο εχθρός έπληξε τις λιμενικές υποδομές της περιοχής της Οδησσού: επτά νεκροί, 15 τραυματίες», ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέκσιι Κουλέμπα, επιβεβαίωσε την επίθεση στο Telegram, σημειώνοντας ότι «αργά το βράδυ, η Ρωσία επιτέθηκε σε λιμενικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού με βαλλιστικούς πυραύλους». Όπως πρόσθεσε, «σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν. Περίπου 15 τραυματίστηκαν και λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες».

Τελευταία Νέα