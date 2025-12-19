Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι δεν υφίσταται πλέον λιμός στη Γάζα, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπο με υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας.

Σύμφωνα με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Κατάταξης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών με έδρα τη Ρώμη, «μετά την κήρυξη κατάπαυσης πυρός στις 10 Οκτωβρίου 2025, η τελευταία ανάλυση IPC υποδηλώνει αξιοσημείωτη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και της διατροφής».

Παρά τη βελτίωση, η πλειονότητα των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει «υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας», ενώ η κατάσταση παραμένει «κρίσιμη». Το IPC επισημαίνει ότι, αν και έχει βελτιωθεί η πρόσβαση στις ανθρωπιστικές και εμπορικές προμήθειες, οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες.

Ο οργανισμός διευκρίνισε ότι «ολόκληρη η Λωρίδα της Γάζας έχει κατηγοριοποιηθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (φάση 4 του IPC) έως τα μέσα Απριλίου 2026», προσθέτοντας πως «καμία περιοχή δεν έχει κατηγοριοποιηθεί σε κατάσταση λιμού (φάση 5 του IPC)».

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του IPC για την περίοδο 1 Δεκεμβρίου 2025 έως 15 Απριλίου 2026, «η κατάσταση αναμένεται να παραμείνει σοβαρή, με περίπου 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους να συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια σε επίπεδο ‘κρίσης’ ή και χειρότερο (φάση 3 ή υψηλότερη του IPC)».

Από την πλευρά της, η οργάνωση Oxfam France κατήγγειλε ότι «ο λιμός στη Γάζα συνεχίζει να ανέρχεται σε φοβερά επίπεδα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν». Η ΜΚΟ υπογράμμισε πως «το Ισραήλ επιτρέπει πολύ λίγη βοήθεια να εισέλθει και συνεχίζει να μπλοκάρει ενεργά τα αιτήματα δεκάδων αναγνωρισμένων ανθρωπιστικών οργανώσεων».