Τρομερές εναλλαγές στα συναισθήματα στο παιχνίδι ΑΕΚ – Κραϊόβα με τους Ρουμάνους να προηγούνται με 0-1 στο 30′, να κάνουν το 0-2 στο 59′, αλλά την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να απαντά στο 65′ με τον Βίντα

Μετά από εξαιρετική αντεπίθεσης της ρουμάνικη ομάδας, ο Τσικαλντάου πήρε την κόντρα από τον Ρέλβας και με άψογο τελείωμα σκόραρε ένα εντυπωσιακό τέρμα για το 0-2 στο 59′.

Η Ένωση όμως έβγαλε αντίδραση και έξι λεπτά αργότερα, στο 65′ κατάφερε να βρει δίχτυα και να μειώσει. Από εκτέλεση κόρνερ του Μάριν από τα αριστερά, Ντομαγκόι Βίντα σκόραρε με κεφαλιά για το 1-2!

Το 0-2 της Κραϊόβα

Η ΑΕΚ μειώνει σε 1-2 με τον Βίντα