Μετά την αποκάλυψη της εγκληματικής οργάνωσης που λειτουργούσε στην Κρήτη, όπου τα μέλη της καρπώνονταν παράνομα τα αγροτικά κοινοτικά κονδύλια με βοσκοτόπια «μαϊμού», το MEGA αποκαλύπτει πως οι Αρχές ερευνούν και άλλα κυκλώματα με παρόμοια χαρακτηριστικά σε διάφορα σημεία της χώρας.

Οι έρευνες

«Είναι σε εξέλιξη έρευνα, πάλι στο Ηράκλειο Κρήτης, για επιδότηση που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ για βοσκοτόπια που ανήκουν σε ιδιοκτήτη που έχει αποβιώσει», λέει ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Στην Κοζάνη, μία 72χρονη έχει δηλώσει έσοδα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 920.000€. Μαζί με 12 άλλους παραγωγούς είναι στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.», συμπληρώνει, σημειώνοντας:

«Μία άλλη περίπτωση στα Τρίκαλα όπου φαίνεται πάλι μία γυναίκα να έχει έσοδα 1,5 εκατ. ευρώ με μία οικογενειακή επιχείρηση, όπου το 1 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί περίπου σε 600 ζώα που φαίνεται να έχει».

Η πιο σημαντική περίπτωση ωστόσο:

«Ερευνά η Αστυνομία στη βόρεια Ελλάδα δύο υποθέσεις με καλλιέργεια σπάνιων φυτών που έχουν εισπράξει τεράστια ποσά, όπου εμπλέκονται 50 τουλάχιστον άτομα στην κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις.

Έχουμε σε αυτήν την περίπτωση, ψευδή στοιχεία για την εισαγωγή των σπάνιων φυτών προκειμένου να καλλιεργηθούν, ψευδείς καλλιεργείς και ψευδείς πωλήσεις».