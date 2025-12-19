Αλλαγές στην πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην ΑΑΔΕ και λοιπές διατάξεις». Με τη ρύθμιση αυτή, μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του νόμου 5222/2025 σχετικά με την υποχρεωτική πληρωμή μισθωμάτων μέσω τραπέζης για την 1η Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με τη διάταξη, η παράταση αφορά τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 210 του νόμου 5222/2025, οι οποίες καθορίζουν ότι η εξόφληση του ενοικίου πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού του εκμισθωτή, γνωστοποιημένου στην ΑΑΔΕ.

Παρατάσεις και απαλλαγές

Η ίδια τροπολογία προβλέπει επίσης παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 της αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, βάσει του άρθρου 84 του νόμου 4916/2022.

Παράλληλα, θεσπίζεται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος 2026 σε ακίνητα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018. Η απαλλαγή αφορά ιδιοκτήτες με Δελτίο Επανελέγχου, Έκθεση Αυτοψίας ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου, εκδοθέντα έως 31 Δεκεμβρίου 2020, καθώς και τα δικαιώματα επί της περιουσίας των θυμάτων των πυρκαγιών.

Παράταση για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Επιπλέον, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 η προθεσμία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2022.

Το πλαίσιο της υποχρεωτικής πληρωμής ενοικίων

Ο νόμος 5222/2025, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 134/28.07.2025, προβλέπει ότι σε κάθε περίπτωση εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης ακινήτου, η πληρωμή του μισθώματος πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού του εκμισθωτή.

Η ρύθμιση προβλέπει κυρώσεις για τους μισθωτές που δεν συμμορφώνονται, καθώς αποκλείονται από κάθε κρατικό ευεργέτημα, ενίσχυση ή επίδομα που σχετίζεται με μισθώσεις. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του διοικητή της ΑΑΔΕ, να καθορίζει εξαιρέσεις και λεπτομέρειες εφαρμογής.

Με τις νέες ρυθμίσεις, το Υπουργείο επιδιώκει να διασφαλίσει τη διαφάνεια στις συναλλαγές μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, ενισχύοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα του φορολογικού ελέγχου.