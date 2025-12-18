Οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χωρίς να έχουν λάβει οριστική απόφαση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία, όπως υπογράμμισαν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσερχόμενοι στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ο Αντόνιο Κόστα υπενθύμισε ότι στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οι ηγέτες δεσμεύτηκαν να καλύψουν «τις πιεστικές» χρηματοδοτικές, αμυντικές και στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας για τα έτη 2026 και 2027. Τόνισε ότι στη σημερινή συνεδρίαση πρέπει να ληφθεί σαφής απόφαση για τον τρόπο υλοποίησης αυτής της δέσμευσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κερδίζει έδαφος η μία από τις δύο προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: το λεγόμενο «Δάνειο Επανορθώσεων» προς την Ουκρανία, το οποίο θα βασιστεί στην αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει επ’ αόριστον, κατόπιν πρόσφατης απόφασης των κρατών-μελών της ΕΕ. «Αυτή η πρόταση έχει ευρεία στήριξη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα εργαστούμε σήμερα πάνω σε αυτήν και, αν χρειαστεί, και αύριο. Δεν θα φύγουμε χωρίς τελική απόφαση που θα διασφαλίζει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για το 2026 και 2027», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κόστα.

Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη συνεδρίαση «κρίσιμη», επισημαίνοντας πως στόχος είναι να εξευρεθεί λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία. Υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου ανέρχονται σε περίπου 137 δισ. ευρώ για το 2026-2027.

Η φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί να καλύψει το ένα τρίτο του ποσού, δηλαδή 90 δισ. ευρώ, και ότι η Επιτροπή έχει καταθέσει δύο εναλλακτικές προτάσεις: τη χρηματοδότηση μέσω κοινού δανεισμού με εγγύηση τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ή το Δάνειο Επανορθώσεων. «Σήμερα θα συζητήσουμε ποια από τις δύο λύσεις θα ακολουθήσουμε. Οι διαπραγματεύσεις θα είναι εντατικές. Στο τέλος της Συνόδου θα πρέπει να διασφαλίσουμε τον τρόπο χρηματοδότησης της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια», υπογράμμισε η Πρόεδρος της Επιτροπής.