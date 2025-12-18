Διεθνής αποθέωση έχει προκαλέσει η υψηλού συμβολισμού στρατηγική συνεργασία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με την Capital Maritime & Trading Corp και τον ιδρυτή της, Βαγγέλη Μαρινάκη, με στόχο την πλήρη ανακαίνιση και λειτουργική αναβάθμιση του ιστορικού Παναθηναϊκού Σταδίου.

Πρόκειται για μια κίνηση που επαναφέρει στο διεθνές προσκήνιο ένα παγκόσμιο σύμβολο του Ολυμπισμού και της ελληνικής ιστορίας, ενισχύοντας τον διεθνή ρόλο της χώρας στον παγκόσμιο αθλητικό και πολιτιστικό χάρτη.

Διεθνή ΜΜΕ φιλοξενούν την είδηση, σχολιάζοντας ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του εμβληματικού αθηναϊκού χώρου, που αποτελεί κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.

«Ο Μαρινάκης θα βοηθήσει στην ανακαίνιση του ιστορικού Παναθηναϊκού Σταδίου» γράφει ο ιστότοπος The Stadium Business.

«Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου» αναφέρει η εφημερίδα “The National Herald“.

«Επιχειρηματική συμφωνία για την ανακαίνιση του ιστορικού Παναθηναϊκού Σταδίου» τιτλοφορείται το άρθρο στο site Sportsin.

Αναβάθμιση υποδομών και επιστροφή στις διεθνείς προδιαγραφές

Η συνεργασία προβλέπει ότι η Capital Maritime & Trading Corp θα χρηματοδοτήσει και θα υλοποιήσει την ανακαίνιση του σταδίου, αναβαθμίζοντας τις υποδομές του με τρόπο που να σέβεται τον ιστορικό χαρακτήρα του μνημείου και ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές.

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέου ταρτάν που θα πληροί όλες τις προδιαγραφές του Diamond League, καθιστώντας εφικτή τη φιλοξενία κορυφαίων διεθνών διοργανώσεων στίβου, καθώς και την αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος φωτισμού με σύγχρονα φωτιστικά LED, φιλικά προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικά.

Η αναβάθμιση αυτή εκτιμάται ότι θα αναδείξει εκ νέου το Καλλιμάρμαρο ως χώρο διεθνούς αθλητικής συνάντησης, συνδέοντας το ιστορικό παρελθόν με το σύγχρονο παρόν του παγκόσμιου αθλητισμού.

Παράλληλα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης – ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού και της αγγλικής Νότιγχαμ Φόρεστ – θα χρηματοδοτήσει τον φωτισμό της πρόσοψης των γραφείων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, σε σχεδιασμό της διεθνώς αναγνωρισμένης Ελληνίδας σχεδιάστριας φωτισμού Ελευθερίας Ντέκο, προσδίδοντας αισθητική υπεραξία και σύγχρονη ταυτότητα στο ολυμπιακό μέγαρο.

Η θέση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, τόνισε: «Ο κ. Μαρινάκης είναι άνθρωπος του αθλητισμού που, όπως έχει δηλώσει πολλές φορές, στηρίζει κάθε προσπάθεια προώθησης των αξιών του με συνέπεια και γενναιοδωρία».

Συμπλήρωσε: «Είναι πραγματικός λάτρης του Ολυμπιακού ιδεώδους και της αξίας του αθλητισμού. Με την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου και τη στήριξη αθλητών και πρωτοβουλιών της ΕΟΕ, αποδεικνύει έμπρακτα την προσφορά του».

Καταλήγοντας, σημείωσε: «Είναι χορηγός χωρίς χρονικά ή οικονομικά όρια και χωρίς να ζητά ανταλλάγματα, αποδεικνύοντας την αγάπη του για τον ελληνικό αθλητισμό και την Ολυμπιακή παιδεία. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή του οφείλει ένα μεγάλο “ευχαριστώ” για τη συνεχή και ανεκτίμητη συμβολή του».