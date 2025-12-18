Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων υποδομών και στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, προκειμένου να μεταστεγαστούν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους – Παράρτημα Καστοριάς, στο ανακαινισμένο και διατηρητέο κτίριο «Αρχοντικό Τζώρτζα».

Ειδικότερα, με απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εγκρίθηκε το ποσό των 362.485,48 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, για την προμήθεια:

Ειδικών αρχειοστασίων, αναγνωστηρίων, σχεδιοθηκών, προθηκών για τα εκθετήρια τεκμηρίων, καθώς και για τη δημιουργία εργαστηρίου συντήρησης και χώρων αποθήκευσης.

Εξοπλισμού γραφείων (γραφεία, συρταριέρες, βιβλιοστάσια κ.ά.).

Πλήρους ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη μηχανοργάνωση (φωτοαντιγραφικά, καταστροφείς εγγράφων, φορητοί υπολογιστές, αφυγραντήρες κ.λπ.).

Εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών για το συντηρητήριο.

Η Υπουργός, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Η Καστοριά αποκτά πλέον μια βάση ιστορίας και πολιτισμού. Εξοπλίζουμε πλήρως το ήδη ανακαινισμένο «Αρχοντικό Τζώρτζα», και το μετατρέπουμε σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο, αντάξιο των ιστορικών κειμηλίων που θα φιλοξενεί. Επενδύουμε στον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την τοπική ιστορία, προσφέροντας τη δυνατότητα σε ερευνητές, εκπαιδευτικούς, μαθητές και πολίτες να προσεγγίζουν την γνώση με ασφάλεια και ποιότητα. Στο Υπουργείο Παιδείας στηρίζουμε έμπρακτα τα Γενικά Αρχεία σε όλη τη χώρα, επενδύουμε στις υποδομές τους, στη λειτουργία τους και στο ανθρώπινο έργο τους. Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους άλλωστε, δεν είναι απλώς χώροι φύλαξης ιστορικών εγγράφων. Είναι η συλλογική μας μνήμη, η ταυτότητά μας και το «φως» της γνώσης που περνά από γενιά σε γενιά».

Η επισκευή και ανακαίνιση του κτιρίου «Αρχοντικό Τζώρτζα», η οποία ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑ 2021–2025 του ΥΠΑΙΘΑ με το ποσό των 763.300,08 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).