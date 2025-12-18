Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, όταν φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή, κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες.

Το περιστατικό έγινε στο ύψος της αμερικανικής πρεσβείας, όπου για αρκετή ώρα επικράτησε πανικός, καθώς η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά και δημιουργήθηκε έντονη συμφόρηση στο κέντρο της Αθήνας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο για να παραλάβει τους τραυματίες και να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Στο σημείο βρέθηκε και γερανός, προκειμένου να απομακρύνει τα οχήματα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο.