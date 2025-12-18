Μια ληστεία στη Νίκαια, που οργανώθηκε μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 30ης Νοεμβρίου 2025, όταν ένας 32χρονος έπεσε θύμα επίθεσης κατά τη διάρκεια ραντεβού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν δύο άτομα, μια 31χρονη και ένας 33χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο 32χρονος επικοινώνησε μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης με την 31χρονη και συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νίκαια. Κατά τη διάρκεια του ραντεβού, η γυναίκα ζήτησε να χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο, δήθεν για να πραγματοποιήσει κλήση.

Τη στιγμή που ο άνδρας της παρέδιδε τη συσκευή, εμφανίστηκε ο 33χρονος συνεργός της, ο οποίος άρπαξε το κινητό και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο. Οι δύο δράστες επιχείρησαν να του αποσπάσουν και τσαντάκι με προσωπικά αντικείμενα, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Ο 32χρονος κατάφερε να διαφύγει τρέχοντας και κατήγγειλε το περιστατικό στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Μετά από προανάκριση, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δράστες και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Κατά την έρευνα στην οικία του 33χρονου, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ο ρουχισμός που φορούσε η 31χρονη κατά τη διάπραξη της ληστείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.