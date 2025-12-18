Ένα νομοθετικό κενό στο ελληνικό κληρονομικό και φορολογικό δίκαιο ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις σε οικογένειες, προειδοποιεί ο δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, Γιώργιος Νικολακόπουλος, μιλώντας στα «ΝΕΑ».

Όπως εξηγεί, οι συνδικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών έχουν τη δυνατότητα να εισπράξουν ολόκληρο το ποσό μετά τον θάνατο του άλλου συνδικαιούχου. Αν και αυτό προβλέπεται στις τραπεζικές συμβάσεις, δεν σημαίνει ότι είναι νομικά «καθαρό», καθώς απαιτείται φορολογική δήλωση είτε ως δωρεά είτε ως κληρονομιά, με σαφή προσδιορισμό του ποσοστού που ανήκει στον κάθε κληρονόμο.

Σύμφωνα με τον κ. Νικολακόπουλο, οι τραπεζικές συμβάσεις επιτρέπουν στον συνδικαιούχο να εισπράξει τα χρήματα της κατάθεσης μετά τον θάνατο του άλλου. Αυτό δημιουργεί την ευχέρεια να λάβει αφορολόγητα το σύνολο του ποσού, κάτι που, αν και δεν απαγορεύεται από την τράπεζα, δεν συνάδει με τις διατάξεις του Κληρονομικού και του Φορολογικού Δικαίου. Ο δικηγόρος επισημαίνει ότι το ποσό πρέπει να δηλώνεται είτε ως δωρεά είτε ως κληρονομιά, αφαιρώντας το μέρος που αφορά ίδιες καταθέσεις του συνδικαιούχου.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο επιζών συνδικαιούχος μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα, καθώς δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για αγορές ή επενδύσεις, όπως ακίνητα. Παράλληλα, άλλοι συγκληρονόμοι έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τη νόμιμη μοίρα τους μέσω χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών.

Ο κ. Νικολακόπουλος υπογραμμίζει ότι η αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου είναι αναγκαία, ώστε να καλυφθεί το υπάρχον «νομοθετικό κενό». Όπως σημειώνει, πρέπει να υπάρξει ρύθμιση για να αντιμετωπιστεί η συχνή περίπτωση κατά την οποία ο συνδικαιούχος, που είναι και κληρονόμος, ιδιοποιείται το σύνολο των καταθέσεων και προχωρά σε ανάληψή τους, χωρίς να το απαγορεύει η τράπεζα, αφήνοντας τους συγκληρονόμους να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για να διεκδικήσουν τη νόμιμη μερίδα τους.