Ο Άκης Σκέρτσος, κατά τη διάρκεια της ακρόασής του από την Εξεταστική Επιτροπή, διευκρινίσε ότι δεν είχε ούτε έχει οποιαδήποτε τυπική ή ουσιαστική αρμοδιότητα σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, ούτε συμμετείχε ποτέ σε συσκέψεις ή επικοινωνίες που αφορούν την αναδιοργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή το πλαίσιο των αγροτικών ενισχύσεων.

Ξεκαθάρισε ότι δεν είχε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν εξέφρασε γνώμη για τεχνικά ζητήματα ή επιλογές προσώπων και δεν διέθετε ειδική γνώση επί του πρωτογενούς τομέα, γεγονός που εξηγεί και τη μη εμπλοκή του σε εξειδικευμένες συζητήσεις.

Η μοναδική δημόσια αναφορά του έγινε σε συνέδριο, όπου εκπροσωπούσε την κυβέρνηση, και αφορούσε τη γενική γνώση ότι το ζήτημα των αγροτικών ενισχύσεων αποτελεί διαχρονικό, διαρθρωτικό και διακομματικό πρόβλημα, με διοικητικές συστάσεις από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και δημοσιονομικούς καταλογισμούς άνω των 2,7 δισ. ευρώ. Δεν έγινε καμία αναφορά σε ποινικές διαδικασίες ή ελέγχους.

Τόνισε ότι τα συστημικά ελλείμματα (κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες, σχέδια βόσκησης, ψηφιακά μητρώα) είναι γνωστά και αντιμετωπίζονται σήμερα, ενώ δήλωσε την πλήρη στήριξή του στο σχέδιο δράσης άνω των 50 σημείων που έχει συμφωνηθεί με την ΕΕ για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνολική προσπάθεια ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης από το 2019.

«Εάν ο Ανδρουλάκης γνώριζε ότι θα εμπλέκονταν ο κουμπάρος του, θα τον πάντρευε;»

Ο Άκης Σκέρτσος κατέθεσε πως δεν γνωρίζει την οικογένεια Ξυλούρη. Τότε η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ επικαλέστηκε σχετική φωτογραφία από το σπίτι του Μανώλη Ξυλούρη, αδερφού του Γιώργου Ξυλούρη. Ο υπουργός εξήγησε πως βρέθηκε στο συγκεκριμένο σπίτι τον Ιούνιο του 2024 κατόπιν πρόσκλησης τοπικών παραγόντων.

Όταν η εισηγήτρια του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον ρώτησε εάν θα πήγαινε ξανά σήμερα στο συγκεκριμένο σπίτι, ο Άκης Σκέρτσος αντέτεινε: «ο κύριος Ανδρουλάκης, εαν γνώριζε ότι ο κουμπάρος του θα εμπλεκόταν στην υπόθεση, θα είχε αναλάβει την κουμπαριά;».

Ο διάλογος

Άκης Σκέρτσος: Δεν γνωρίζω την οικογένεια Ξυλούρη.

Μιλένα Αποστολάκη: Υπάρχει η φωτογραφία σας. Παρακολουθείτε μαζί με τους κυρίους Πιερρακάκη και Αυγενάκη ένα ποδοσφαιρικό ματς. Πάτε σε σπίτια αγνώστων;

Άκης Σκέρτσος: Πρόκειται για μια πρόσκληση τον Ιούνιο του 2024. Ηταν προεκλογική περίοδος, είχα κληθεί σε περιοδεία στην Κρήτη, ήμουν μέλος κλιμακίου σε περιοδεία. Πήγαμε να φάμε μετά την ομιλία σε ένα σπίτι. Δεν γνώριζα την οικογένεια Ξυλούρη.

Μιλένα Αποστολάκη: Δεν έχω πάει ποτέ σε σπίτι και να μη γνωρίζω ποιος είναι ο οικοδεσπότης…

Άκης Σκέρτσος: Δεν ζητάς ποινικό μητρώο σε μια πρόσκληση…

Μιλένα Αποστολάκη: Θα ξαναπηγαίνατε σήμερα στο σπίτι εάν γνωρίζατε;

Άκης Σκέρτσος: Ο κύριος Ανδρουλάκης εάν γνώριζε ότι ο κουμπάρος του θα εμπλεκόταν στην υπόθεση θα είχε αναλάβει την κουμπαριά;

Μιλένα Αποστολάκη: Έχετε μπερδέψει τους ρόλους. Δεν έχετε προνόμιο να θέτετε ερωτήσεις. Θα πηγαίνατε σε αυτό το σπίτι για το ματς σήμερα;

Άκης Σκέρτσος: Πρέπει να ζητάς ποινικό μητρώο όταν δέχεσαι μια πρόσκληση; Πρέπει να είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι μας; Το ΠΑΣΟΚ ενέχεται στην υπόθεση λόγω κουμπαριάς Ανδρουλάκη με βάση τη δική σας υπόθεση κυρία Αποστολάκη.