Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η Ελλάδα βρίσκεται, επι του παρόντος, σε επικοινωνίες με την τουρκική πλευρά προκειμένου να εξευρεθούν ημερομηνίες για την διεξαγωγή του ΑΣΣ στην άγκυρα, το οποίο όπως τόνισαν οι ίδιες πηγές ( θα γίνει οπωσδήποτε το Α τρίμηνο του 2026).

«Για το πρώτο τρίμηνο του 2026 έχει συμφωνηθεί και ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ με την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα».

Οι ίδιες πηγές διαψεύδουν τα όσα ακούγονται για έξωθεν παρεμβάσεις σε θέματα όπως τα ελληνοτουρκικά ή τα ελληνολιβυκά.

Για πρόσφατες δηλώσεις του Ακίλα Σάλεχ, οι ίδιες διπλωματικές επισημαίνουν πως η συζήτηση που προηγήθηκε στην Αθήνα ήταν ουσιαστική. Υπήρξε σαφής θέση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Όσον αφορά το ζήτημα της οριοθέτησης, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης διαθέτει μια προσέγγιση που είναι ευνοϊκή για τη χώρα του. Τα θέματα αυτά όμως τα λύνει το Διεθνές Δίκαιο. Συγκεκριμένα για το ζήτημα της Κρήτης και τα όσα δήλωσε ο Σάλεχ, οι πηγές αναφέρουν χαρακτηριστικά πως “εάν έχει επήρεια η Μάλτα…έχει επήρεια και η Κρήτη που είναι 1000 φορές η Μάλτα. Ο καθένας μπορεί να εκφράζει και μαξιμαλιστικές τάσεις. Σεβάστηκε την αληθή μέση γραμμή που συμπίπτει και με την ελληνική θεώρηση περί μέσης γραμμής”.

Στις αρχές του 2026 αναμένονται και οι τεχνικές συνομιλίες με Λιβύη (Τρίπολη) για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, θα υπάρξει ανακοίνωση, δεν έχει ακόμα οριστεί ημερομηνία. Στα μέσα Ιανουαρίου θα γίνει η επιχειρηματική αποστολή στη Βεγγάζη.

Πρώτο τρίμηνο του 2026 πιθανότατα και η άτυπη πενταμερής για το Κυπριακό (μάλλον στη Νέα Υόρκη).

Η Τουρκία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές πιθανόν να τηρήσει ίδια στάση μη αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύντομα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναλαμβάνει πρωτοβουλία για Δυτικά Βαλκάνια ενόψει ελληνικής προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ (β’ εξάμηνο 2027). Ο Έλληνας ΥΠΕΞ θα επισκεφθεί και τις έξι υπό ένταξη χώρες.